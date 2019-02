L'Otan appuie "pleinement" le retrait américain du traité INF

Bruxelles, 1 fév 2019 (AFP) - L'Otan a apporté son soutien vendredi au retrait américain du traité INF sur les armes nucléaires avec la Russie, appelant Moscou à revenir dans les six mois à "un respect total et vérifiable" de ses obligations en matière de désarmement.

"Les Alliés appuient pleinement cette démarche", a indiqué l'Otan dans un communiqué, diffusé dans la foulée de l'annonce par les Etats-Unis de leur prochain retrait de ce traité crucial signé en 1987.

Si elle "n'honore pas les obligations qui sont les siennes au titre du traité INF (...) pour revenir à un respect total et vérifiable avant que le retrait américain prenne effet, dans six mois, la Russie portera l'entière responsabilité de l'extinction du traité", a jugé l'Alliance atlantique.

"Nous continuons d'aspirer à une relation constructive avec la Russie, lorsque les actions de cette dernière le permettront", a insisté l'organisation dans son communiqué.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi leur prochain retrait de ce traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, dit INF.

"Demain les Etats-Unis vont suspendre leurs obligations dans le cadre du traité INF et lancer le processus de retrait", qui "sera achevé dans six mois à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte", a déclaré le président américain Donald Trump dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré que Washington était néanmoins "prêt" à continuer de discuter avec la Russie "au sujet du désarmement".

Avant même la décision du gouvernement Trump, qui était attendue, la Russie a mis en garde les Etats-Unis contre un retrait "extrêmement irresponsable", jugeant le traité "nécessaire" notamment à "la sécurité européenne".

Le traité INF, signé entre l'URSS et Washington en 1987, abolit l'usage des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5.500 km. Il avait mis un terme à la crise des euromissiles déclenchée dans les années 1980 par le déploiement des SS-20 soviétiques à têtes nucléaires ciblant les capitales occidentales.

En octobre, Donald Trump avait annoncé son intention de retirer son pays de cet accord, au motif que Moscou ne le respectait pas. Au coeur du conflit : le déploiement par la Russie de son système de missiles 9M729, capable de transporter une arme nucléaire et qui, assurent les Etats-Unis et l'Otan, est d'une portée supérieure à 500 km.