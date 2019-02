Pacte: le Sénat simplifie le "PEA jeunes"

Paris, 31 jan 2019 (AFP) - Le Sénat à majorité de droite a adopté jeudi un dispositif simplifiant le "PEA jeunes" créé par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Pacte.

Actuellement, les jeunes, y compris majeurs, rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne peuvent pas ouvrir de PEA. Une restriction qui vise à éviter que les parents contournent la règle de plafonnement des versements en ouvrant des plans au nom de leurs enfants.

L'Assemblée nationale a proposé, lors de l'examen en première lecture du projet de loi "croissance et transformation des entreprises", la création d'un "PEA jeunes" ouvert aux jeunes entre 18 et 25 ans à charge de leurs parents et plafonné à 25.000 euros. L'objectif invoqué étant de familiariser les jeunes adultes avec l'investissement en actions.

La commission spéciale du Sénat a jugé ce dispositif "inutilement complexe" et a proposé une alternative consistant à permettre à tout majeur d'ouvrir un PEA.

"C'est une bonne chose que les jeunes puissent s'intéresser à l'entreprise", a affirmé le rapporteur Jean-François Husson (LR), alors que Pascal Savoldelli (CRCE, à majorité communiste) dénonçait "un article de classe".

"On parle de capitaliser, on parle encore d'optimisation fiscale", a insisté M. Savoldelli.

Le Sénat a voté un amendement du gouvernement limitant à 20.000 euros les versements du jeune majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce plafond passant à 150.000 euros lorsqu'il n'est plus rattaché.

Pour la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher, il s'agit d'"éviter que les parents y mettent leurs économies".

En soirée, le Sénat a donné son feu vert à une nouvelle gouvernance de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), avec notamment une composition modifiée de son conseil de surveillance.

L'examen en première lecture du projet de loi Pacte se poursuivra la semaine prochaine, avec au menu, vraisemblablement dès mardi, les dispositions ouvrant la voie à la privatisation controversée d'ADP (Aéroports de Paris).