Macron promet de surveiller ses "petites phrases"

Paris, 31 jan 2019 (AFP) - Emmanuel Macron promet de surveiller à l'avenir ses "petites phrases", ont rapporté jeudi notamment Paris Match, BFMTV et Le Figaro, après une rencontre entre le président et une poignée de journalistes reçus à l'Elysée.

Le chef de l'Etat a aussi indiqué à ses interlocuteurs, qu'il a reçus plus d'une heure, qu'il se rendra lundi 4 février en banlieue parisienne, puis ira en fin de semaine prochaine dialoguer avec des jeunes.

Dans cet entretien à bâtons rompus, Emmanuel Macron assure qu'il fera désormais "très attention" aux "petites phrases" de sa part qui ont, selon lui, nourri "un procès en humiliation". "Cela suppose une conversion personnelle, dit-il, en jugeant que "dans le système où nous vivons, cette franchise n'est peut-être plus possible". Et même si son intention était de faire preuve de sincérité, son "statut de président rend sans doute cette parole asymétrique", reconnaît-il.

"J'ai beaucoup appris de ces vingt mois. Ça m'a scarifié", dit-il. "Si être gilet jaune, ça veut dire qu'on est pour que le travail paie plus et que le Parlement fonctionne mieux, alors je suis gilet jaune".

Selon le président, les +gilets jaunes+ ont été infiltrés par "40 à 50.000 militants ultras qui veulent la destruction des institutions". Il dénonce la "fachosphère" et la "gauchosphère" actives sur les réseaux sociaux, selon ces propos rapportés partiellement.

Il affirme également ne pas croire aux sondages selon lesquels 50% des Français soutiennent leur colère.

- "Jojo avec un gilet jaune" -

Invité à préciser son avis sur l'issue du grand débat, il évoque encore un "nouveau souffle" et la nécessité de "rebâtir des formes locales de délibérations", citant aussi un besoin de "nouvelle République".

Le président dit moins croire, en revanche, à un "Grenelle" social - que propose le leader de la CFDT Laurent Berger -, à un changement de gouvernement, ou à une dissolution.

Si référendum il doit y avoir, "il faut faire en sorte que le Parlement ne puisse pas revenir pendant au moins quelques années sur le choix des Français", - ce qui écarte un référendum sur l'ISF. Quant à un référendum sur ces sujets de gouvernance, "je ne l'exclus pas. Ca fait partie des sujets sur la table", dit-il.

Sur la dose de proportionnelle pour les législatives, il estime qu'il faut "aller plus loin que ce que le gouvernement a prévu", à savoir 15%.

Il confirme aussi que le jour de son discours sur la transition écologique, il a failli annoncer un moratoire sur la taxe carburants. "J'ai hésité. J'ai écouté le gouvernement et la majorité. Cela aurait été vécu comme une reculade. Je ne sais pas si cela aurait empêché le reste", dit-il.

Il déclare aussi qu'"un Premier ministre n'est pas un fusible" et défend les "forces organiques" qui constituent "notre identité de peuple", en particulier la famille, les communes, les territoires.

Emmanuel Macron critique, comme souvent, les chaînes d'information en continu, et leurs "commentaires permanents" : sur leurs antennes, selon lui, "Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député!".

La réponse à ces "commentaires permanents, c'est peut-être le débat permanent", la "délibération permanente", mais il répète qu'il ne veut pas un système qui opposerait cette "démocratie délibérative" - qu'il a évoquée ces dernières semaines - et la "démocratie représentative".