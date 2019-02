L'ex patron d'Accenture Pierre Nanterme est décédé

Paris, 31 jan 2019 (AFP) - La société internationale de conseil Accenture a fait part jeudi du décès de son ancien dirigeant, le Français Pierre Nanterme, âgé de 59 ans, qui avait du quitter les rênes de l'entreprise le 11 janvier pour raison de santé.

"C'est avec une immense tristesse qu'Accenture annonce que Pierre Nanterme, son ancien président-directeur général, est décédé aujourd'hui", a annoncé l'entreprise, dans un communiqué en rendant hommage, au nom des salariés, "au dirigeant visionnaire qu'il a été pendant ses huit années à la direction de l'entreprise".

Ce diplômé de l'Essec avait rejoint le bureau de Lyon d'Accenture en 1983 pour devenir associé dix ans plus tard, puis directeur général en 2011 et enfin PDG en 2013.

"Au cours de ses huit années à la tête d'Accenture, le chiffre d'affaires a augmenté de 55% (...) et la capitalisation boursière a plus que triplé", précise le communiqué, qui salue le rôle de l'ancien PDG dans "l'orientation des métiers de l'entreprise vers les nouveaux services digitaux".

Dans un communiqué, le Medef a également exprimé sa "très grande tristesse", rappelant que M. Nanterme a été "le premier européen" à diriger le groupe de conseil.

"Pierre Nanterme a, grâce à sa politique audacieuse, visionnaire et avisée, transformé profondément Accenture", a ajouté l'organisation patronale qui "adresse ses condoléances à sa famille et à l'ensemble des collaborateurs d'Accenture".

Accenture, basée à Dublin et cotée à New York, compte 469.000 employés dans plus de 120 pays. Elle accompagne entre autres des sociétés et administrations sur des prestations de conseil en stratégie et organisation et a réalisé un chiffre d'affaires de 39,6 milliards de dollars lors du dernier exercice (septembre 2017 - août 2018). Depuis le 11 janvier, le directeur financier David Rowland assure la direction générale par intérim.

