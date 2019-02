Les sénateurs LR vont "s'opposer à la privatisation d'ADP" (Retailleau)

Paris, 31 jan 2019 (AFP) - Les sénateurs LR, majoritaires à la chambre haute du parlement, vont "s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP)" prévue au projet de loi Pacte, a indiqué jeudi leur chef de file Bruno Retailleau.

C'est toutefois l'Assemblée nationale, à majorité LREM, qui aura le dernier mot.

"Nous allons nous opposer à la privatisation d'ADP", a-t-il déclaré sur LCP. "Moi qui suis un libéral, je considère que privatiser un monopole, c'est donner une rente financière au privé indûment", a-t-il ajouté, en remarquant que le groupe était bien dans une telle "situation de monopole".

Rappelant en outre le précédent de la privatisation des autoroutes, où "on a vendu les bijoux de famille, on a fait un coup, et puis plus rien", il a fait valoir que les dividendes perçus par l'Etat actionnaire majoritaire lui "impos(aient) un certain nombre de règles et lui donnent un flux de revenus au cours du temps".

La privatisation des autoroutes n'a pas été "une bonne chose: on n'a plus les moyens de financer les infrastructures", hormis avec "les amendes des radars", a déploré M. Retailleau.

Le Sénat s'est attaqué mardi au volumineux projet de loi Pacte pour les entreprises, votant en soirée la simplification des "seuils" de salariés, une des mesures phares du texte avec la privatisation controversée d'ADP.

Accueilli favorablement dans son esprit par la majorité de droite, le texte risque de buter sur cette question. Les sénateurs de gauche sont clairement hostiles aux privatisations, et la droite, divisée jusque-là, s'y opposera aussi selon M. Retailleau. Les centristes, eux, sont plutôt en faveur d'un encadrement de cette privatisation.

Le président (LR) de la commission des Finances de l'Assemblée, Eric Woerth, a fait part, jeudi sur RFI, de ses "doutes" sur la nécessité de cette privatisation d'ADP, qui est "une très grande infrastructure, majeure dans notre pays", même si l'Etat garderait "les pouvoirs régaliens des douanes, de la police".

"Quant à la Française des Jeux, je ne crois pas qu'il faille la privatiser, mais c'est un avis tout à fait personnel", a-t-il ajouté.

Reste que de manière générale selon lui, "l'Etat n'a pas vocation à avoir des portefeuilles d'actions": s'il doit "garder le contrôle de certaines entreprises dites stratégiques où il est nécessaire d'être présent", il doit avoir "moins de participations", ce qui permettrait "que cet argent, au lieu de dormir sur des comptes, soit utilisé pour investir dans le pays".

S'il a reconnu que "beaucoup d'erreurs ont été faites à un moment donné" dans le dossier des autoroutes, Eric Woerth a fait valoir qu'elles étaient aujourd'hui "dans un bon état".

