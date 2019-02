Paris, 30 jan 2019 (AFP) - Fiscalité, cumul des mandats, référendum... Edouard Philippe a passé en revue mercredi soir les thèmes du grand débat sur France Inter, répondant pendant plus d'1h30 aux questions des auditeurs de la radio publique.

Sans faire d'annonce et disant vouloir surtout "écouter", le Premier ministre a au passage défendu certaines réformes déjà adoptées par sa majorité.

L'ancien maire du Havre a ainsi pris l'exemple de la suppression déjà actée de la taxe d'habitation "qui n'est pas un impôt très progressif et qui est un impôt très injuste", en expliquant que dans sa ville, les habitants des périphéries modestes payaient souvent davantage que ceux du centre-ville.

Quant à la suppression de l'ISF décidée par le gouvernement, "si on veut faire payer les riches, il vaut mieux les attirer en France que de les faire partir."

Mais il s'est également dit ouvert à l'idée de rendre "plus progressif" le système fiscal français, en laissant notamment la porte ouverte à l'idée d'une TVA zéro sur certains produits et de tranches plus élevées de l'impôt sur le revenu.

Le chef du gouvernement s'est refusé à prendre des positions tranchées sur les grands thèmes du grand débat lancé par l'exécutif pour répondre à la crise des "gilets jaunes".

Il s'est notamment montré évasif quant à la question de l'avenir de la taxe carbone, détonateur de la crise des gilets jaunes. Sa hausse a été annulée pour 2019, mais l'incertitude demeure pour 2020.

"Aujourd'hui je ne vois pas d'hypothèse dans laquelle on peut facilement repartir avec une augmentation de cette taxe, ça c'est clair. Mais il faut se poser la question du système fiscal qu'on veut", a plaidé M. Philippe.

Edouard Philippe, qui s'était déjà rendu à une réunion locale vendredi 25 janvier à Sartrouville (Yvelines), a préféré insister sur la nécessité que les Français participent nombreux aux discussions organisées sur tout le territoire, suggérant notamment à un jeune auditeur d'organiser un débat.

"J'ai l'impression que la jeunesse c'est un angle mort du grand débat", s'est-il inquiété au passage: "Ce serait terrible si un grand débat national ne prenait pas en compte ce que disent ceux qui ont entre 16 et 30 ans".

Quel sera le débouché possible du grand débat pour l'exécutif? Le Premier ministre ne croit pas, a-t-il dit, "qu'on puisse sortir du grand débat uniquement par le référendum. Peut-être qu'il en faudra un, sur quelques questions, je ne sais pas, mais je pense que ça ne peut pas être le seul point de sortie, il faut plusieurs instruments."

Celui qui s'était dit à Sartrouville "hérissé" par le référendum d'initiative citoyenne (RIC) réclamé par de nombreux "gilets jaunes" a réitéré sa préférence pour le référendum d'initiative partagée (RIP) entre parlementaires et citoyens, déjà inscrit dans la Constitution. La solution, a-t-il avancé, serait "qu'il soit plus facile de le déclencher" grâce à des seuils abaissés.

Le Premier ministre a enfin jugé que le mandat de maire d'une petite commune n'était "pas incompatible" avec celui de député ou sénateur, regrettant un lien distendu entre les élus locaux et nationaux depuis l'entrée en application de la loi interdisant leur cumul. Sur ce sujet, la porte avait déjà été entrouverte par Emmanuel Macron.

