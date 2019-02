Yémen: la coalition prête à utiliser "la force" pour que les Houthis respectent les accords

Dubaï, 30 jan 2019 (AFP) - La coalition intervenant au Yémen sous commandement saoudien a menacé mercredi de faire usage d'"une force plus calibrée" pour obliger les rebelles Houthis à respecter les accords conclus en Suède en décembre.

Les forces de la coalition ont bombardé mercredi dix camps d'entraînement des Houthis, situés hors de la province de Hodeida (ouest), a indiqué à l'AFP une source au sein de la coalition.

"Après 100 violations de la part des Houthis pour la seule journée d'hier (mardi), nous avons frappé avec force des positions des Houthis, toutes hors du gouvernorat de Hodeida", a-t-elle dit.

La ville portuaire de Hodeida est l'objet d'un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 18 décembre, bien que des combats sporadiques s'y poursuivent.

"La coalition est prête à faire usage d'une force plus calibrée pour amener les Houthis à respecter l'accord de Stockholm", a menacé la source au sein de la coalition.

Elle a appelé l'ONU et la communauté internationale à faire pression sur les Houthis "pour qu'ils cessent leurs violations, facilitent les convois d'aide, et se retirent des ports comme convenu, afin de préserver le cessez-le-feu et l'espoir d'un processus politique".