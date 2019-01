Un avocat chinois condamné à quatre ans et demi de prison pour subversion

Pékin, 28 jan 2019 (AFP) - L'avocat chinois spécialisé dans la défense des droits de l'homme Wang Quanzhang a été condamné lundi à quatre ans et demi d'emprisonnement pour subversion, a annoncé un tribunal de Tianjin, dans le nord de la Chine.

Me Wang a été "reconnu coupable de subversion de l'Etat, condamné à quatre ans et six mois de prison et déchu de ses droits politiques pendant cinq ans", a indiqué dans un communiqué le Deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin.

Me Wang, 42 ans, avait défendu des militants politiques, des membres de la secte interdite Falungong et des paysans dépossédés de leurs terres.

Il faisait partie d'un groupe d'environ 200 défenseurs des droits humains qui avaient été arrêtés en juillet 2015.

Il avait été formellement inculpé de subversion en janvier 2016, un crime passible de la prison à vie, et finalement jugé à Tianjin le 26 décembre, mais à huis clos au nom, selon le tribunal, du "secret d'Etat".

L'organisation Amnesty International avait dénoncé une "mascarade cruelle" et un "faux procès".

Li Wenzu, l'épouse de Me Wang, avait été empêchée de quitter son domicile de Pékin pour se rendre au procès à Tianjin, à une centaine de kilomètres de la capitale.

Le cas de Me Wang avait suscité l'inquiétude de plusieurs pays, notamment l'Allemagne dont la chancelière, Angela Merkel, avait rencontré Mme Li au printemps dernier lors d'une visite à Pékin.