Funérailles d'un Palestinien tué par des tirs israéliens en Cisjordanie

Mughayir (Territoires palestiniens), 27 jan 2019 (AFP) - Quelque 3.000 Palestiniens ont assisté dimanche aux funérailles de Hamdi Nassan, tué la veille par des tirs israéliens lors d'affrontements entre des colons israéliens et des Palestiniens à Mughayir, un village de Cisjordanie occupée, a constaté un journaliste de l'AFP.

Portant le corps du Palestinien de 38 ans, enveloppé dans un drapeau palestinien et une bannière jaune du Fatah, le parti du président palestinien, la foule a appelé à la vengeance.

Selon le ministère palestinien de la Santé, Hamdi Nassan a été touché par balles dans le dos. Il faisait partie d'un groupe de six Palestiniens visés par des tirs lors d'affrontements à Mughayir.

Ce village de 4.000 habitants est situé en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Il est entouré par quatre colonies israéliennes. La colonisation est considérée comme illégale au regard du droit international.

Selon l'armée israélienne, "un conflit a éclaté entre des civils israéliens et des Palestiniens dans cette zone et les civils (israéliens) ont tiré à balles réelles. Un Palestinien a été tué" et plusieurs autres blessés.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole de l'armée n'a pas répondu aux questions concernant l'identité des "civils" israéliens qui ont ouvert le feu, ni sur les circonstances du "conflit" qui a éclaté sur place.

"Environ huit colons, habillés en blanc et armés de fusils, sont arrivés par le nord du village. Nous ne savions pas ce qu'ils voulaient, nous sommes allés à leur rencontre et ils se sont mis à tirer", a raconté à l'AFP Ali Hassan, un témoin.

Selon lui, Hamdi Nassan aidait à évacuer les blessés quand il a été tué. L'armée israélienne a vu l'attaque mais n'est pas tout de suite intervenue, a-t-il ajouté.

Selon Tzuriel Amiur, porte-parole de la colonie israélienne voisine de Adei Ad, un colon de 19 ans "a été attaqué par un groupe de Palestiniens qui l'ont poignardé et lui ont jeté des pierres".

Il a alors alerté d'autres colons et ils ont pris la direction de Mughayir, théâtre de plusieurs affrontements ces derniers mois.

Ils ont ensuite été pris "en embuscade par 150-200 Palestiniens" qui leur ont lancé des pierres. L'armée est arrivée, "les civils et les soldats ont eu peur pour leurs vies et ont ouvert le feu à ce moment là", a-t-il précisé à l'AFP.

Des témoins ont affirmé que, plus tôt dans la journée samedi, deux colons avaient attaqué quatre fermiers palestiniens qui avaient riposté en les frappant.

"Israël doit faire cesser la violence des colons et juger ceux qui sont responsables", a dénoncé l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov sur Twitter, qualifiant l'acte de "terroriste".

Environ 450.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée de manière souvent conflictuelle aux côtés de plus de 2,5 millions de Palestiniens.

Samedi, le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné "l'agression d'un gang de colons contre le village de Mughayir", selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

he-jjm/cmr/jlr/iw

