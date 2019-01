Le chef du Hezbollah met en garde Israël contre la persistance de ses frappes en Syrie

Beyrouth, 26 jan 2019 (AFP) - Le chef du mouvement libanais du Hezbollah a mis en garde Israël samedi contre la persistance de ses frappes en Syrie, quelques jours après des raids de l'Etat hébreu dans le pays en guerre, visant notamment des positions iraniennes.

S'adressant directement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah l'a appelé à "faire attention dans la persistance" de ses "agissements" en Syrie.

"Ne fait pas d'erreur de jugement et n'entraîne pas la région vers une guerre ou un affrontement majeur", a-t-il dit, dans un entretien avec la chaîne de télévision al-Mayadeen.

Le Hezbollah, mais aussi son parrain iranien, interviennent dans le conflit qui ravage la Syrie en soutien au pouvoir de Bachar al-Assad, trois acteurs considérés par l'Etat hébreu comme de grands ennemis.

"A tout moment, la décision peut être prise, par la direction syrienne et l'axe de résistance, de gérer autrement les agressions israéliennes", a mis en garde M. Nasrallah, en référence à l'alliance entre Téhéran, Damas et le Hezbollah.

Les frappes israéliennes ont eu lieu en début de semaine, faisant 21 morts, en majorité "iraniens", selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Elles ont visé des entrepôts de missiles ou de munitions tenus par les forces iraniennes et leurs alliés près de Damas, et des centres de la défense anti-aérienne du régime syrien aux abords de la capitale et dans le sud du pays, selon l'OSDH.

Le gouvernement israélien martèle qu'il continuera à empêcher par la force l'Iran de s'ancrer en Syrie. Depuis peu, il revendique beaucoup plus ouvertement ses actes offensifs en Syrie où le retrait annoncé des Etats-Unis crée l'incertitude.

Ces hostilités, présentées par Israël comme la riposte à un tir de missile iranien, sont le dernier épisode en date d'un affrontement qui a vu Israël attaquer à de multiples reprises en Syrie, affirmant viser des positions iraniennes ou des convois d'armes destinés au Hezbollah libanais, un autre allié du régime syrien et ennemi de l'Etat hébreu.

Déclenché avec la répression de manifestations par le pouvoir de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de puissances étrangères. Il a fait plus de 360.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.