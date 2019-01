Des milliers de "gilets jaunes" à Toulouse, incidents et interpellations

Toulouse, 26 jan 2019 (AFP) - Plusieurs milliers de "gilets jaunes" ont de nouveau manifesté samedi à Toulouse, un des bastions de la contestation, avant des échauffourées et des dégradations en fin de défilé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Pour la première fois depuis le début du mouvement à Toulouse, la préfecture n'a pas donné une estimation précise du nombre de manifestants, évoquant le chiffre de "plusieurs milliers" pour samedi. Le 19 janvier, elle avait donné le chiffre de 10.000 personnes, un record national.

"Des incidents ont eu lieu à différents endroits à Toulouse avec des dégradations de vitrines d'agences bancaires, de mobilier urbain et de chantiers, des feux de poubelles, des barricades et des tags. On dénombre actuellement un blessé en urgence relative. 10 personnes ont été, pour l'instant, interpellées en centre-ville", selon le bilan de la préfecture à 18h00.

L'"acte 11" toulousain avait débuté dans le calme dans le centre de la Ville rose avant que les premiers incidents n'éclatent vers 16h30 place Arnaud-Bernard.

Des individus, souvent équipés de cagoules, lunettes et masques à gaz, ont incendié des poubelles sur le boulevard et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Certains tiraient sur les forces de l'ordre avec des frondes.

Plusieurs individus ont été interpellés, a constaté un photographe de l'AFP. La vitrine d'une agence bancaire a été endommagée. "Pour un monde sans argent", pouvait-t-on lire sur la façade. "Ne vivons plus comme des esclaves", était-il écrit un peu plus loin.

- "réveillez-vous" -

Une autre pancarte avertissait: "Quand le maintien de l'ordre sera le dernier service public, il sera trop tard. Citoyens, citoyennes, réveillez-vous". Une jeune femme portant un bonnet phrygien et le poing levé brandissait une pancarte en carton: "le grand débat est ici".

Une rencontre prévue samedi matin entre des "gilets jaunes" et le maire de Toulouse a d'autre part été annulée, la mairie ayant refusé que celle-ci soit "filmée en direct", a indiqué le maire LR Jean-Luc Moudenc.

"Le droit de casser à remplacé le droit de manifester pour certains, qui cautionnent ces violences à Toulouse. En refusant de déclarer leurs manifs en préfecture, les gilets jaunes ne veulent pas respecter les règles. Aujourd'hui, ils ne respectent même plus les Toulousains", a réagi sur Twitter le maire en début de soirée.

Depuis le début du mouvement à Toulouse, 353 interpellations ont été recensées et 316 garde à vue dont respectivement 48 et 46 pour les actes 9 et 10. Au total, une quarantaine de peines d'emprisonnement ont été prononcées avec 20 mandats de dépôt, selon un point vendredi du procureur de Toulouse, Dominique Alzeari.

Plus de 250 plaintes ont été déposées pour dégradations concernant des commerces et véhicules, a détaillé le magistrat vendredi. Les agences bancaires et immobilières du centre-ville sont particulièrement ciblées.

Des manifestations ont également eu lieu dans le reste de la région, notamment à Albi où quelque 600 "gilets jaunes" tarnais et aveyronnais se sont rassemblés dans le calme.

A Narbonne (Aude), environ 350 manifestants ont défilé dans le centre-ville avant de rejoindre la gare, et envahi les voies pendant quelques minutes. Ils ont ensuite rejoint l'autoroute A9 au niveau du péage Narbonne-Est et envahi les voies, provoquant un arrêt momentané de la circulation.