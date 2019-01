Lille, 26 jan 2019 (AFP) - Environ 1.500 personnes - selon la préfecture - ont manifesté dans le centre-ville de Lille samedi, pour l'acte 11 des "gilets jaunes", et rejoint en fin de parcours un autre cortège d'un millier de personnes, celui pour le climat, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Justice climatique, justice sociale", ont scandé les manifestants, "gilets jaunes" et militants écologistes mêlés au sein d'un même cortège fusionné, arrivant place de la République.

La manifestation des "gilets jaunes" - où étaient présents en fin de cortège des enseignants "stylos rouges", le collectif des sans-papiers du Nord et la CGT - et celle organisée par le collectif "ensemble pour le climat" ont emprunté dans le calme des rues différentes, avant de faire les dernières centaines de mètres ensemble.

"Je suis là pour faire valoir la justice sociale, la justice tout court", a déclaré à l'AFP Mélanie, 33 ans, qui a suivi la manifestation "gilets jaunes". "Ca fait plaisir de voir toutes ces personnes là, ensemble, un engouement collectif", a ajouté cette documentariste qui anime des ateliers de philosophie pour enfants, pour transmettre "le sens critique" et la "tolérance".

"Frexit", "l'Union européenne tue les services publics", "mort au capitalisme", "stop à l'impunité pour les puissants", pouvait-on notamment lire sur les banderoles et pancartes des "gilets jaunes". Un camion et plusieurs militants de la CGT fermaient la manifestation, criant au micro "solidarité, avec les +gilets jaunes+".

Environ 1.000 personnes - selon la préfecture - ont marché au son d'une batucada pour le climat et dénoncer la pollution atmosphérique dans la métropole lilloise, avec des slogans tels que "mes enfants me regardent, je veux leur laisser un monde meilleur", "les calottes sont cuites", "on ne tiendra pas tous sur Mars". Sur le cortège, flottaient quelques drapeaux EELV et Génération.s.

"Avec les +gilets jaunes+, on est face au même adversaire, le libéralisme", ont expliqué Camille, 37 ans, et Jonas, 22 ans. "Au nom du libéralisme, on casse le droit du travail, on casse le principe de précaution, on voit le résultat pour le climat".

Les deux manifestations se sont déroulées dans le calme. Quelques "gilets jaunes" ont tenté de sortir du parcours à l'approche de la place de la République, avant que des membres de la brigade anti-criminalité (BAC) ne forment un cordon et dispersent la foule avec des gaz lacrymogènes.

Une fois la manifestation terminée, certaines personnes ont continué à défiler, des heurts avec les forces de l'ordre ont eu lieu près de la gare et une "dizaine" de personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

La préfecture avait comptabilisé 1.500 manifestants samedi 19 janvier.