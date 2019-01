"Gilets jaunes": des milliers de manifestants dans l'Ouest, heurts à Nantes, Evreux et Quimper

Rennes, 26 jan 2019 (AFP) - Plusieurs milliers de "gilets jaunes" ont manifesté samedi dans plusieurs villes de l'Ouest et des échauffourées ont éclaté entre forces de l'ordre et protestataires samedi à Nantes, Évreux et Quimper, a-t-on appris de sources concordantes.

A Nantes, "il y a eu de nombreux jets de projectile et même un cocktail Molotov", a indiqué à l'AFP la préfecture de Loire-Atlantique.

"Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes", a ajouté cette source. En fin d'après-midi, il y avait eu neuf interpellations.

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, les manifestants étaient environ 2.000.

A Évreux, des incidents ont éclaté en marge d'un rassemblement qui a réuni plus de 800 personnes, selon la préfecture. Des dégradations ont été commises devant le siège de la Banque de France et les locaux de la police municipale ont été dégradés, selon les autorités, qui ont également déploré l'incendie de "deux véhicules" aux abords de la mairie.

A Quimper, ville du Finistère choisi pour accueillir le rassemblement régional des "gilets jaunes", 1.200 personnes ont défilé selon une journaliste de l'AFP, et ont scandé des slogans hostiles au président de la République.

"Je suis avec les gilets jaunes depuis le 17 novembre parce j'en ai assez de toutes ces taxes, je n'en peux plus", a expliqué Patty, une fonctionnaire de 54 ans. "Il faut baisser les taxes sur les produits de première nécessité et augmenter les taxes sur les produits de luxe".

"Je vais continuer à manifester, je n'arrêterai jamais. Il est hors de question que je m'arrête et les violences policières, inadmissibles, renforcent encore plus ma volonté", a-t-elle ajouté.

En fin d'après-midi, des bouteilles et fumigènes rouges ont été lancés derrière les grilles de la préfecture où des CRS étaient présents. Ces derniers ont répliqué avec des lances à eau et des grenades lacrymogènes.

De source préfectorale, un millier de manifestants ont défilé à Angers tandis qu'ils étaient 500 à Tours. D'après un décompte d'un correspondant de l'AFP, 300 "gilets jaunes" ont protesté dans les rues du Mans et une centaine d'entre eux se sont introduit à l'intérieur du palais des Congrès alors que le maire et ancien ministre Stéphane Le Foll prononçait ses voeux.