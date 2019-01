Syrie: la défense anti-aérienne riposte à des raids "israéliens" (médias d'Etat)

Damas, 20 jan 2019 (AFP) - La défense anti-aérienne syrienne a riposté dimanche à des raids "israéliens" dans le sud de la Syrie, ont rapporté les médias d'Etat citant une source militaire, sans plus de précisions.

"Notre défense anti-aérienne a riposté très efficacement aux frappes aériennes israéliennes visant la région du sud et les ont empêchés d'atteindre leurs objectifs", a indiqué l'agence officielle Sana, sans préciser la cible des raids ou l'existence de victimes.

L'observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état pour sa part de raids israéliens ayant visé le sud de la capitale Damas.

"La zone ciblée se situe dans le sud de Damas, près du secteur de Kesswa, où se trouvent des entrepôts (d'armes) du Hezbollah ainsi que des combattants iraniens mais il n'est pas encore clair s'ils ont été visés", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

L'armée israélienne a frappé à de multiples reprises ces dernières années des cibles de l'Iran et de son allié, le Hezbollah libanais, en Syrie. Ces deux grands ennemis d'Israël ont aidé le régime de Bachar al-Assad à prendre le dessus sur les rebelles et les jihadistes au cours de la guerre civile.

Le porte-parole de l'armée israélienne a refusé de réagir à l'annonce de ces frappes par la Syrie: "nous ne commentons pas les informations en provenance de l'étranger", a-t-il dit.

Dimanche dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait reconnu que l'aviation israélienne avait effectué deux jours plus tôt un raid contre des "entrepôts d'armes" iraniens dans l'enceinte de l'aéroport international de Damas, une rare confirmation de la part d'un responsable israélien.

M. Netanyahu proclame sans cesse qu'il ne laissera pas l'Iran se servir de la Syrie comme tête de pont contre Israël.

L'Iran dément envoyer des soldats de l'armée régulière se battre en Syrie, affirmant qu'il s'agit seulement de conseillers militaires ou de "volontaires" iraniens ou afghans.

Mercredi, le chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, a affirmé que "tous les conseillers révolutionnaires et militaires, ainsi que les équipements et armes nécessaires (...) seront maintenus" en Syrie, dans une réaction apparente à l'exhortation formulée la veille par M. Netanyahu à l'Iran de partir "vite" de Syrie.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie par le régime, le conflit syrien s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de puissances régionales et étrangères et de groupes jihadistes. La guerre a déjà fait plus de 360.000 morts.