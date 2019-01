Rennes, 19 jan 2019 (AFP) - Environ 2.000 "gilets jaunes" se sont rassemblés samedi après-midi dans le centre de Rennes, une manifestation émaillée d'incidents avec les forces de l'ordre et de dégradations, la préfecture avançant la bilan de 16 blessés.

En ordre dispersé et survolés par un hélicoptère, les "gilets jaunes" se sont livrés au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre qui ont chargé de temps et temps et procédé à des tirs de gaz lacrymogènes en divers endroits de la ville, où quelques heurts ont éclaté.

Dans la soirée, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a comptabilisé 16 blessés dont six parmi les forces de l'ordre. Elle a dénoncé l'attitude d'"individus violents, agressifs à leur égard et déterminés à en découdre". "Les forces de l'ordre ont ainsi fait l'objet de nombreux jets de projectiles (bouteilles en verre, pavés, pétards et bombes agricoles) et ont dû à plusieurs reprises faire usage de la force pour disperser les manifestants et faire cesser les dégradations", a-t-elle ajouté, rappelant que la manifestation n'avait pas été déclarée.

Parmi ces blessés figure une femme évacuée à la suite d'une crise d'asthme. La rumeur de son décès a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être démentie dans l'après-midi par la préfecture. "La personne victime d'un malaise et évacuée par le Samu est en urgence relative. Elle est asthmatique et les lacrymogènes ont déclenché une crise. Elle est prise en charge par les services hospitaliers", a ainsi déclaré à l'AFP Augustin Cellard, directeur de cabinet.

De son côté, la maire de Rennes Nathalie Appéré (PS) a dénoncé samedi soir "des dégradations inadmissibles de commerces et de mobilier urbain" et annoncé son intention de porter plainte "pour les dégradations commises sur l'espace public".

Dans un communiqué, elle a condamné "ces violences qui desservent les revendications portées par les gilets jaunes".

Lors de la manifestation, qui devait rassembler les "gilets jaunes" de toute la Bretagne, on pouvait lire sur une pancarte: "On n'arrête pas l'histoire avec des flashball", et, sur une banderole: "qui sème la misère récolte la colère". Sur un gilet jaune était écrit: "injustice fiscale, colère sociale".

Un tract a été distribué aux manifestants, signé par un groupe de "gilets Jaunes" d'Ille-et-Vilaine, dénonçant une démocratie où "on ne nous demande notre avis qu'une fois tous les cinq ans. Et encore, ce n'est que pour choisir un chef qui sera tout puissant pendant cinq ans".

"Les gilets jaunes sont (...) des citoyens comme vous qui ne veulent plus se laisser faire. Ce ne sont pas des criminels endurcis ou des +casseurs professionnels+, mais des gens qui ne supportent plus la façon dont fonctionne ce monde", ajoute le texte.

La tract se termine par un appel à rejoindre le mouvement: "C'est maintenant qu'il faut agir, sortez, dénoncez la violence du gouvernement, que ce soit la violence répressive de la police, ou la violence ordinaire d'un système qui laisse mourir les plus démunis. Il n'est pas possible de laisser faire ça! Joignez-vous à nous pour réclamer une véritable justice fiscale et une meilleure répartition des richesses".