Violences en marge du mouvement "gilets jaunes" à Bastia: 5 mises en examen

Ajaccio, 11 jan 2019 (AFP) - Cinq hommes ont été mis en examen pour la dégradation de plusieurs distributeurs automatiques de billets à Bastia, en marge de manifestations de "gilets jaunes", a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Ces cinq hommes, tous majeurs, ont été mis en examen jeudi après-midi pour "dégradation de biens par moyens dangereux en bande organisée" et placés sous contrôle judiciaire, a précisé à l'AFP Caroline Tharot, procureur à Bastia.

Il s'agit d'une deuxième vague de mises en examen après quatre premières, prononcées le 18 décembre. Une information judiciaire avait alors été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à un juge d'instruction. Les quatre mis en examen avaient été placés en détention provisoire.

Ces neuf personnes sont accusées d'avoir procédé à des dégradations entre le 15 novembre et le 8 décembre, notamment lors d'incidents qui avaient éclaté à la fin d'une manifestation de "gilets jaunes" à Bastia: un policier avait notamment été agressé avec une barre de fer et victime d'une double facture à la jambe.

A Ajaccio, depuis jeudi soir, des constats d'infractions ont par ailleurs été dressés près de cabanes de fortune installées par des "gilets jaunes" à proximité de deux radars automatiques de la ville, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Les "gilets jaunes" présents ont fait l'objet d'un relevé d'identité et d'une contravention de 5e classe "pour occupation illégale du domaine routier", passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

Ces contrôles vont se poursuivre jusqu'à l'évacuation des lieux, a précisé cette source.

Les "gilets jaunes" présents se disaient prêts à quitter les lieux mais demandaient un autre lieu de rassemblement. Une réunion a eu lieu vendredi après-midi avec le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, et les "gilets jaunes" devraient pouvoir s'installer à proximité, sur le quai des Torpilleurs, a indiqué à l'AFP une porte-parole du maire.

Le coût des transports, le manque de logements sociaux dans la ville, la pauvreté et la consultation des citoyens, notamment via des référendums d'initiative citoyenne, l'une des demandes des "gilets jaunes" ont été discutés, a précisé cette source. Le maire a indiqué "réfléchir à une gratuité totale des transports en commun" à Ajaccio et a rappelé que tous les projets municipaux étaient soumis à consultation et qu'il était possible de le rencontrer sans rendez-vous un vendredi par mois.

Par ailleurs, une réunion non ouverte à la presse doit avoir lieu à Corte samedi matin entre plusieurs collectifs et les "gilets jaunes" corses afin de se mettre d'accord sur un message et des revendications communes claires, a indiqué à l'AFP un membre du collectif "Una Speranza pà a Corsica" (Un espoir pour la Corse).