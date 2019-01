Suède: vers un accord de gouvernement au centre

Stockholm, 11 jan 2019 (AFP) - Les partis de gouvernement sortant en Suède, sociaux-démocrates et Verts, ont présenté vendredi un projet d'accord avec le Centre et les Libéraux en vue de constituer une coalition minoritaire.

Quatre mois après les législatives du 9 septembre qui ont révélé un paysage politique particulièrement fragmenté dans le pays scandinave, ces quatre formations ont publié un document programmatique d'une quinzaine de pages sur leurs sites internet.

"En vertu de l'accord, le Centre et les Libéraux acceptent que [le Premier ministre social-démocrate sortant] Stefan Löfven soit le Premier ministre d'un gouvernement composé par les sociaux-démocrates et le Parti écologiste/Les verts", indique le texte.

Le Centre et les Libéraux, qui appartenaient jusqu'ici à l'Alliance de centre-droit regroupant également conservateurs et chrétiens-démocrates, doivent encore obtenir le feu vert de leurs bureaux politiques.

Ensemble, sociaux-démocrates, écologistes, centristes et libéraux disposent de 167 sièges sur 349, soit huit de moins que la majorité de 175 requise au Riksdag, la chambre unique du Parlement.

Le Parti de gauche (ex-communistes), soutien de la coalition gouvernementale depuis 2014, pourrait jouer dans cette constellation un rôle de faiseur de roi.

Le projet d'accord prévoit d'investir dans "l'aide à l'emploi, l'Etat-providence, la transition écologique, la réduction des inégalités sociales" ainsi que l'intégration des migrants, la lutte contre la ségrégation spatiale et la désertification rurale.

Il annonce aussi, confirmant des informations de presse, une réforme du droit du travail exigée par le Centre vers une plus grande "flexibilité pour les entreprises", et une dérégulation des loyers.

Les Verts ont de leur côté obtenu le remplacement d'une taxe sur les billets d'avion par une taxe sur le carburant.

Un test de langue et de connaissance de la société suédoise deviendra obligatoire pour être naturalisé.

"Dans ce genre de négociations, il faut savoir donner et prendre", a résumé vendredi la cheffe du Centre, Annie Lööf, au cours d'une conférence de presse.

Le président du Parlement rencontrera lundi les chefs de partis, puis présentera un candidat au poste de Premier ministre avant un vote prévu mercredi.

Selon les principes du "parlementarisme négatif" qui prévalent en Suède, peut gouverner un cabinet seulement "toléré" par le Parlement, autrement dit non pas soutenu par la majorité des élus, mais que la majorité des élus ne récuse pas.

Le bloc social-démocrate de Stefan Löfven est resté la première formation du pays à l'issue des législatives du 9 septembre. Sa coalition rouge-vert a conservé un siège d'avance sur l'Alliance, avec 144 parlementaires contre 143.

Successivement et sans résultat jusqu'ici, Stefan Löfven et le patron du parti conservateur, Ulf Kristersson, ont été mandatés par le président du Parlement pour tenter de former une coalition.

Les deux camps ont refusé de s'allier avec le parti d'extrême-droite Les démocrates de Suède, troisième formation du pays avec 17,6% des suffrages et 62 sièges.