Venezuela: L'UE menace Nicolas Maduro de prendre de nouvelles sanctions

Bruxelles, 10 jan 2019 (AFP) - L'Union européenne a dénoncé jeudi le nouveau mandat donné au président du Venezuela Nicolas Maduro après des "élections non démocratiques" et a menacé de prendre des "mesures appropriées" en cas de nouvelles atteintes aux droits de homme et à l'état de droit.

"Le président Maduro entame aujourd'hui un nouveau mandat sur la base d'élections non démocratiques", a dénoncé la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

"Les élections présidentielles tenues en mai dernier au Venezuela n'ont été ni libres ni équitables et les résultats manquent de crédibilité", a-t-elle déploré.

"L'UE engage le président Maduro à reconnaître et à respecter le rôle et l'indépendance de l'Assemblée nationale, en tant qu'institution démocratiquement élue, à libérer tous les prisonniers politiques, à respecter l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à répondre immédiatement aux besoins urgents de la population", a rappelé Mme Mogherini.

"L'UE continuera de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain et restera prête à réagir par des mesures appropriées aux décisions et actions qui portent davantage atteinte aux principes et institutions démocratiques, à l'État de droit et aux droits de l'homme", a-t-elle averti.

Dans son discours d'investiture, le chef de l'Etat vénézuélien a exigé du "respect" de la part de l'Union européenne.

"Respectez le Venezuela ou l'histoire vous fera payer cette dette le plus tôt possible", a déclaré M. Maduro lors de la cérémonie de prestation de serment, à laquelle n'a assisté aucun représentant européen.

"L'Union européenne, arrêtez, ne venez pas avec votre vieux colonialisme, ne venez pas avec vos vieilles agressions (...), avec votre vieux racisme", a ajouté le président vénézuélien.

Les 28 pays de l'UE ont prolongé d'une année, jusqu'en novembre 2019, les sanctions imposées au Venezuela pour contraindre le président Nicola Maduro à respecter l'Etat de droit et la démocratie.

L'UE a imposé le 14 novembre 2017 un embargo sur les armes et les matériaux connexes susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et a complété cette mesure par une liste noire de dignitaires du régime interdits de visas et dont les avoirs dans l'UE ont été gelés.

Cette liste compte dix-huit dignitaires, dont la vice-présidente Delcy Rodriguez et le numéro 2 du PSUV, le parti au pouvoir, Diosdao Cabello.