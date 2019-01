En Italie, compromis au forceps pour accueillir 10 migrants du Sea-Watch

Rome, 10 jan 2019 (AFP) - Les responsables du gouvernement populiste italien sont parvenus dans la nuit à un compromis pour accueillir une dizaine des migrants débarqués mercredi à Malte après un accord de répartition au sein de huit pays européens.

Parallèlement, 51 migrants se présentant comme kurdes, amenés par voilier par des passeurs russes depuis la Turquie, ont débarqué avant l'aube sur une plage du sud de l'Italie, les premières arrivées de l'année sur les côtes italiennes.

"Il y a convergence au sein du gouvernement sur une ligne rigoureuse: ports fermés, lutte contre les passeurs et les ONG. Et j'ajoute que toute nouvelle arrivée ne devra pas coûter un centime aux citoyens italiens", a assuré jeudi matin le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, tout en insistant: "l'immigration, c'est le ministre de l'Intérieur qui la gère".

Dans la nuit, la réunion a duré une heure et demi entre le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, et ses deux vice-Premiers ministres, M. Salvini, patron de la Ligue (extrême droite), et Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème).

M. Di Maio avait provoqué la colère de M. Salvini en proposant que l'Italie accueille les femmes et les enfants secourus avant Noël par l'ONG allemande Sea-Watch et ballotés depuis en mer faute de port sûr où débarquer.

Sur décision de M. Conte, l'Italie figurait mercredi parmi la petite dizaine de pays engagés à se répartir ces migrants.

Furieux, M. Salvini a obtenu un compromis: l'Italie recevra seulement une dizaine de migrants, qui seront pris en charge par l'Eglise vaudoise, déjà engagée dans les "couloirs humanitaires" ayant permis de faire venir par avion des centaines de réfugiés en Italie.

Mais surtout, M. Conte devra auparavant obtenir de ses partenaires européens qu'ils respectent de précédents engagements de répartition.

- Vif échange avec Malte -

Ainsi en juillet 2018, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Espagne et Malte s'étaient engagés à accueillir chacun 50 des quelque 450 migrants débarqués en Sicile par le Diciotti, un navire des garde-côtes italiens.

Or, selon M. Salvini, la France a bien accueilli 50 migrants mais l'Allemagne seulement 23, l'Espagne 21, le Portugal 19 et Malte aucun. Et l'Irlande, qui s'était engagée pour 20, a pris 16 personnes.

Dès jeudi matin, le gouvernement maltais a réagi avec "mépris" et "surprise" en rappelant à M. Salvini que l'Italie avait promis d'accueillir 50 migrants débarqués à Malte du navire humanitaire Lifeline en juillet et que les services des deux pays avaient choisi de considérer les deux promesses comme tenues plutôt que d'organiser un double transfert.

Interrogés par l'AFP, Berlin, Madrid ou encore Lisbonne n'ont pas réagi dans l'immédiat tandis que l'Irlande n'a pas souhaité s'exprimer.

"Nous n'avons pas à recevoir de leçons de Malte, qui a fermé les yeux pendant des années pour permettre aux embarcations de se diriger vers l'Italie", a répliqué M. Salvini. "La musique a changé, on ne peut arriver en Italie qu'avec un permis. Nous avons déjà trop accueilli, que les autres se réveillent".

Mais ce discours de fermeté ne bloque pas tous les migrants: depuis l'arrivée de M. Salvini à sa tête le 1er juin, le ministère de l'Intérieur a recensé 9.930 arrivées sur les côtes, soit une accélération de la nette baisse amorcée à l'été 2017 mais une moyenne d'encore 44 migrants par jour.

Seuls un tiers étaient partis de Libye, les autres avaient embarqué en Tunisie, en Algérie, ou sur des voiliers en Turquie.

C'est l'un de ces voiliers qui s'est échoué dans la nuit sur une plage de Calabre (sud).

Un hôtel tout proche a ouvert ses portes pour fournir couvertures et chauffage aux migrants trempés et frigorifiés, tandis qu'une chaîne de solidarité a permis de secourir quatre enfants, dont deux bébés, qui étaient restés bloqués dans le navire.