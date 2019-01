Elections européennes: Viktor Orban salue "l'axe Varsovie-Rome"

Budapest, 10 jan 2019 (AFP) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est réjoui jeudi du pacte envisagé par les dirigeants populistes de Pologne et d'Italie pour les élections européennes du mois de mai, saluant l'émergence "de forces anti-immigration à la droite" des conservateurs actuellement majoritaires au Parlement européen.

"L'axe Pologne-Italie ou Varsovie-Rome est l'un des plus importants développements par lesquels cette année aurait pu s'ouvrir", a déclaré le chef du gouvernement hongrois lors d'une conférence de presse.

M. Orban faisait allusion au "programme commun" pour l'Europe proposé mercredi à Varsovie par l'homme fort du gouvernement italien Matteo Salvini au chef du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne Jaroslaw Kaczynski, en vue des élections au Parlement Européen au mois de mai.

"J'y place beaucoup d'espoirs. Cela signifie qu'à la droite du PPE (Parti populaire européen, nlr), les forces anti-immigration capables de gouverner recherchent différents modes de coopération", a ajouté le Premier ministre, membre du PPE, regroupement de partis conservateurs qui est actuellement majoritaire au Parlement européen.

"C'est une bonne nouvelle pour nous et pour le PPE. Honnêtement, j'en ai assez que le PPE cherche à nouer des alliances exclusivement avec des partis pro-immigration, qu'ils soient libéraux ou socialistes", a encore déclaré le dirigeant hongrois.

M. Orban, au pouvoir depuis 2010, incarne la tendance la plus à droite du PPE, formation qu'il souhaite tirer vers des positions plus nationalistes et hostiles à l'immigration. Le PPE, en perte de vitesse face aux montées des extrêmes, a affiché ces derniers mois ses divisions sur le sort de Viktor Orban que certains souhaiteraient voir exclu du parti mais que les ténors préfèrent garder dans le giron de la droite européenne, notamment pour ne pas affaiblir le PPE électoralement.

Viktor Orban, également accusé d'atteintes à l'Etat de droit et aux valeurs de l'UE par un rapport du Parlement européen, a réaffirmé jeudi son souhait de rester membre du PPE.

Son but, a-t-il expliqué, est que "les opposants à l'immigration deviennent majoritaires dans les institutions de l'Union européenne" à l'issue des élections de mai prochain.

Le dirigeant hongrois, qui avait déjà qualifié Matteo Salvini de "héros" il y a quelques mois a renouvelé ses éloges pour celui qui "a été le premier homme politique en Europe à déclarer que les migrations pouvaient également être stoppées en mer".

Après avoir été le seul chef de gouvernement européen à assister à l'investiture du nouveau président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro début janvier, Viktor Orban a estimé qu'il était "possible de trouver au Brésil le meilleur modèle pour une démocratie chrétienne européenne moderne"

Désignant les libéraux comme "les plus grands ennemis de la liberté", M. Orban a revendiqué ses vues "illibérales" sur "la famille, l'immigration et la défense de la culture chrétienne".

Confortablement réélu en avril, le Premier ministre hongrois poursuit ses réformes controversées dans la lignée de ses deux premiers mandats qui ont, selon de nombreux rapports internationaux, profondément porté atteinte aux libertés et à l'équilibre des pouvoirs dans ce pays de l'UE.

L'adoption en décembre d'une loi assouplissant le droit du travail a déclenché une série de manifestations de ses opposants.