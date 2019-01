Italie: 51 migrants débarquent sur une plage, les premiers de l'année

Rome, 10 jan 2019 (AFP) - Cinquante-et-un migrants se présentant comme kurdes ont débarqué jeudi à l'aube sur une plage dans la pointe sud de l'Italie, alors que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, martèle que les ports sont fermés.

Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit du premier débarquement de l'année. En 2018, l'Italie avait enregistré 23.370 arrivées sur ses côtes: près de 13.000 étaient partis de Libye et les autres de Tunisie, Turquie ou Algérie.

Les migrants arrivant via la Turquie sont souvent entassés sur des voiliers conduits par des passeurs ukrainiens ou russes et déposés de nuit sur des plages de la pointe sud de la péninsule.

Jeudi matin vers 4H00 (3H00 GMT), des habitants de Torre Melissa, en Calabre, ont été réveillés par "les hurlements" des migrants, dont le voilier s'était renversé à quelques mètres de la plage, a raconté à l'AFP le maire de la commune, Gino Murgi.

Un hôtel donnant sur la plage a immédiatement ouvert ses portes et fourni chauffage, sèche-cheveux et couvertures.

"Mais sur la plage, il y avait encore des femmes qui hurlaient: leurs enfants étaient encore dans le bateau, qui gisait sur le flanc. Il faisait nuit et froid, il pleuvait, la mer était agitée, ces moments ont été terribles", a ajouté M. Murgi.

A l'aide d'un canoé de sauvetage utilisé par les maîtres-nageurs pendant la saison estivale, assuré depuis la plage par plusieurs hommes le retenant par une corde, trois jeunes migrants sont repartis vers le bateau pour aller chercher les enfants, parmi lesquels une fillette de trois mois et un bébé de 18 mois.

"Cela a été une page de grande humanité et de grande solidarité de la part des habitants, et de grand professionnalisme de la part des autorités", a salué le maire, alors que pompiers, policiers, carabiniers, Croix-rouge etc. sont rapidement arrivés sur place.

Les mères et les enfants ont été conduits à l'hôpital pour des contrôles et les autres migrants pris en charge dans des centres d'accueil.

Dans le même temps, deux Russes soupçonnés d'être les passeurs ont été interpellés: ils avaient pris une chambre dans un hôtel voisin mais leur arrivée à l'aube, trempés et sans visa sur leur passeport, avait éveillé les soupçons du concierge.

Malgré le discours de fermeté que M. Salvini a encore répété jeudi contre tout débarquement en Italie de migrants secourus au large, les arrivées se poursuivent sur les côtes.

Depuis que le patron de l'extrême droite italienne en a pris la direction le 1er juin, le ministère de l'Intérieur a recensé 9.930 arrivées sur les côtes italiennes, soit une accélération de la nette baisse amorcée à l'été 2017 mais encore une moyenne de 44 migrants par jour.