Présidentielle en RDC: le résultat doit être contesté "pacifiquement", selon l'Union africaine

Addis Abeba, 10 jan 2019 (AFP) - Toute contestation des résultats proclamant l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) ne peut se faire que "pacifiquement", a plaidé jeudi le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.

Rappelant la nécessité de "consolider la démocratie et préserver la paix" en RDC, M. Faki a estimé dans un communiqué qu'il "est important que toute contestation des résultats proclamés, notamment celle portant sur leur non conformité avec la vérité des urnes, se fasse pacifiquement, par le recours aux procédures prévues par les textes en vigueur et le dialogue politique entre toutes les parties prenantes".

"La situation en République démocratique du Congo exige, quelle que soit l'issue définitive des élections, la recherche d'un véritable consensus national fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, ainsi que sur la préservation et la consolidation de la paix", a-t-il ajouté.

M. Faki a également adressé ses "félicitations" au peuple et aux acteurs politiques congolais "pour la tenue des élections dans des conditions jugées satisfaisantes par la mission d'observation électorale de l'UA dirigée par le Président Dioncounda Traoré".

La commission électorale (Céni) a proclamé jeudi l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, d'après les résultats provisoires.

Mais cette victoire a aussitôt été contestée par l'autre grand candidat de l'opposition Martin Fayulu, qui a dénoncé un "putsch électoral" dans une interview à la radio française RFI.

La France a aussi mis en doute ces résultats, estimant qu'ils n'étaient "pas conformes" et que M. Fayulu en était "a priori" le vainqueur.

Enfin, la Conférence épiscopale congolaise (Cenco) a fait savoir que ces résultats "ne correspondent pas" aux données collectées par ses observateurs à partir des bureaux de vote et de dépouillement.

Avec deux ans de retard, le président Joseph Kabila avait accepté de se retirer, contraint par la Constitution qui lui interdisait un troisième mandat d'affilée. Il est au pouvoir depuis l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent Désiré Kabila début 2001.