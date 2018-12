Le Conseil constitutionnel valide la quasi-totalité du budget de la "Sécu" 2019

Paris, 21 déc 2018 (AFP) - "Reste à charge zéro", heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales et quasi-gel des pensions de retraite: le Conseil constitutionnel a validé vendredi la quasi-totalité de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019.

Saisi par les députés des groupes d'opposition de droite (LR) et de gauche (PS, PCF, LFI), le Conseil constitutionnel n'a retenu qu'un seul de leurs griefs.

Ainsi, la revalorisation de certaines prestations sociales "selon un taux inférieur à celui de l'inflation" en 2020 "n'est pas couverte par la loi de financement" pour 2019, indique le Conseil constitutionnel dans un communiqué.

"En d'autres termes, le gouvernement devra repasser devant le Parlement s'il veut à nouveau ne pas revaloriser les retraites en 2020", a souligné le groupe parlementaire Socialistes et apparentés, qui y voit une occasion pour lui de "défendre le principe de revalorisation des retraites avec l'inflation".

"Ces dispositions ont vocation à être à nouveau soumises au Parlement dans le cadre des textes financiers pour 2020", ont confirmé dans un communiqué commun la ministre de la Santé Agnès Buzyn et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

En revanche, la hausse de 0,3% en 2019 des pensions de retraite, rentes d'invalidité et allocations familiales - alors que l'inflation est attendue à 1,6% cette année et 1,3% l'an prochain - "ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle".

Les autres mesures phares de la LFSS 2019 ont été jugées entièrement conformes à la loi fondamentale.

L'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ne crée "ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques", puisque cette mesure concerne tous les salariés à temps plein, à temps partiel et au forfait jours.

Quant au "reste à charge zéro", qui contraint les fabricants et distributeurs de lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses à proposer des produits intégralement remboursés par l'assurance maladie et les complémentaires santé, il "ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre".

Les "sages" de la rue Montpensier ont par ailleurs censuré deux "cavaliers législatifs", dont l'obligation faite aux médecins, dentistes et sages-femmes de prescrire les arrêts de travail "de manière dématérialisée" sous peine de sanction.

Les deux ministres se sont félicités "de cette validation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui porte des dispositions importantes pour la vie de nos concitoyens".