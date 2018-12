Les Emirats annoncent un dépôt de 3 mds USD à la Banque centrale du Pakistan

Abou Dhabi, 21 déc 2018 (AFP) - Les Emirats arabes unis ont annoncé vendredi leur intention de déposer trois milliards de dollars (2,61 milliards d'euros) à la Banque centrale du Pakistan pour aider ce pays, affecté par une crise économique, à accroître ses liquidités et ses réserves en devises.

Ce transfert sera effectué dans les "jours qui viennent", a indiqué le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, dans un communiqué cité par l'agence officielle WAM.

L'opération est destinée à aider le Pakistan à "accroître ses liquidités et ses réserves en devises", a ajouté le communiqué.

"Je veux remercier le gouvernement des Emirats arabes unis pour le soutien généreux apporté au Pakistan en ces temps difficiles", a réagi le Premier ministre pakistanais Imran Khan sur Twitter.

"Cela reflète notre attachement et notre amitié qui sont restés inébranlables au fil des ans", a-t-il ajouté.

Le Pakistan, qui importe plus qu'il n'exporte, connaît une grave crise de sa balance des paiements et la roupie a été dévaluée à six reprises cette année, nourrissant l'inflation.

Islamabad est en discussion avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt mais une équipe de l'institution a quitté le Pakistan en novembre sans qu'un accord ait été trouvé, après deux semaines passées dans le pays.

Le ministre pakistanais des Finances Asad Umar évoquait le 20 octobre le spectre d'une "faillite", avant d'affirmer deux semaines plus tard que "la crise immédiate de la balance des paiements (était) terminée".

"Il nous manquait 12 milliards de dollars et sur ces 12 milliards, six sont venus d'Arabie saoudite et le reste de la Chine", assurait-il.

Fin octobre, Ryad a consenti à un prêt de trois milliards de dollars assorti d'un montant équivalent en facilités de paiement différées pour l'importation de pétrole saoudien au Pakistan.

Le FMI a déjà accordé 12 emprunts au Pakistan depuis la fin des années 1980. Le dernier en date remonte à 2013, lorsque Islamabad a obtenu un prêt de 6,6 milliards de dollars afin d'enrayer une crise similaire.