Le Mans: les accès à une entreprise de transport libérés par les "gilets jaunes"

Le Mans, 21 déc 2018 (AFP) - Les "gilets jaunes" qui bloquaient les accès du site Stef Transport, entreprise spécialisée dans le transport frigorifique au Mans, empêchant les camions de quitter l'entreprôt, ont quitté les lieux, a indiqué vendredi une salariée à l'AFP.

Répartis jeudi soir autour de l'entrepôt, plusieurs dizaines de "gilets jaunes" ont allumé des feux de palettes et de pneus devant tous les accès, et déposé des grillages de chantier devant l'entrée principale, bloquant ainsi de nombreux camions chargés et prêts à partir, réfrigérateurs en marche.

"J'ai 100 camions bloqués, qui devaient partir ce soir, ce qui veut dire 1.100 tonnes de produits réfrigérés qui ne peuvent pas être livrés, alors qu'on approche de Noël et que dans le secteur, nous sommes vraiment à une demi-heure près !" a déploré Pascal Ferrand, dirigeant de cette filiale du groupe de transport Stef, interrogé par l'AFP par téléphone.

L'atmosphère s'est tendue en fin de soirée entre manifestants et chauffeurs routiers qui tentaient d'éteindre les feux de palettes pour sortir, l'un des chauffeurs décidant notamment d'asperger volontairement des "gilets jaunes" à l'aide d'un extincteur, a constaté un photographe de l'AFP.

"Tout le monde est très énervé, on est écoeurés, on a dû fermer les grilles pour que ça ne vire pas au drame", a ajouté Pascal Ferrand, dénonçant la présence de casseurs parmi les manifestants et les "méthodes de voyous de certains", et assurant avoir "reçu de l'essence sur le pantalon et récupéré des cocktails molotovs".

Ces "gilets jaunes" ont finalement quitté les lieux autour de 1h30, a indiqué vendredi matin une salariée de l'entreprise, précisant que la situation était maintenant revenue à la normale.