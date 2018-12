Tensions entre le Venezuela et la Colombie sur fond d'expulsions mutuelles

Caracas, 21 déc 2018 (AFP) - Le Venezuela a ordonné jeudi l'expulsion du consul de Colombie à Caracas, Juan Carlos Pérez Villamizar, en réponse à l'expulsion d'un conseiller de son ambassade de Bogota, dans une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays voisins.

"Pérez Villamizar dispose de 48 heures pour quitter" le Venezuela, a annoncé le ministère vénézuélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

La veille, la Colombie avait expulsé Carlos Manuel Pino, conseiller politique auprès de l'ambassade du Venezuela à Bogota sans statut diplomatique, pour "trouble à l'ordre public, à la sécurité nationale et à la tranquillité", selon les autorités colombiennes des migrations.

La décision d'expulser M. Perez a été prise en vertu du "principe de réciprocité", déclare le communiqué du ministère vénézuélien, assimilant le cas de M. Pino à un "enlèvement". Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a qualifié la mesure colombienne d'"arbitraire".

Contacté par l'AFP, M. Perez a confirmé préparer son départ de Caracas mais n'a pas souhaité s'exprimer davantage.

Sans faire directement référence aux expulsions, le président vénézuélien Nicolas Maduro a une nouvelle fois fustigé jeudi son homologue colombien. Il a décrit le président Ivan Duque comme étant "un vassal, un esclave, un pantin de l'empire américain" et a réitéré sa conviction que celui-ci, avec le concours des Etats-Unis, chercherait à le renverser.

M. Pino avait été interpellé mercredi à Bogota après avoir mal garé son véhicule. Les autorités l'ont alors informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion en raison d'un "rapport confidentiel" permettant de "déduire" que le conseiller présentait un risque pour la sécurité du pays, a indiqué aux journalistes Christian Krüger, directeur de l'agence colombienne des migrations.

Selon des informations relayées par la presse et confirmées par M. Krüger, le conseiller diplomatique avait été capturé en 1999 dans un campement de la guérilla colombienne des FARC, désormais démantelée, avant d'être libéré.

Ces expulsions surviennent à un moment de regain de tension entre les deux pays, qui avaient déjà vu leurs relations déjà mauvaises se dégrader lorsque la Russie a envoyé deux bombardiers Tu-160, un avion de transport An-124 et un avion Il-62 au Venezuela le 10 décembre.

Les appareils étaient retournés à Moscou quatre jours plus tard, après des exercices de défense condamnés par les Etats-Unis et la Colombie.

Le président colombien a nié encourager une action militaire qui viserait à mettre fin à la "dictature de Maduro" et préconise une plus forte pression diplomatique pour exiger des "élections libres" au Venezuela.

Le président vénézuélien s'apprête à entamer un nouveau mandat de six ans le 10 janvier, après avoir été réélu lors d'élections qualifiées de fraude par l'opposition et non reconnues par la Maison Blanche, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine.