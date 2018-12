Contestation sociale au Soudan: six manifestants tués (responsable)

Khartoum, 20 déc 2018 (AFP) - Six manifestants ont été tués jeudi lors de protestations contre la hausse du prix du pain à Al-Gadaref dans l'est du Soudan, au deuxième jour de manifestations sociales dans plusieurs villes du pays, a indiqué un responsable local.

Le responsable, Al-Tayeb al-Amine Tah, n'a pas précisé dans l'immédiat les circonstances de la mort de ces manifestants.

Les protestations ont touché la capitale soudanaise Khartoum, où les forces anti-émeutes ont dispersé à coups de gaz lacrymogènes des manifestants près du palais présidentiel, selon des témoins.

"Il y a eu six morts" à Al-Gadaref, a déclaré à une télévision soudanaise M. Tah. Ce bilan inclut l'étudiant dont la mort a été annoncée plus tôt dans la journée par sa famille et un autre responsable.

M. Tah a également fait état d'un nombre indéterminé de blessés. Il n'a pas fourni d'autres précisions.

Les manifestations ont cessé dans la plupart des villes en soirée. Dans certaines, un couvre-feu nocturne a été instauré, selon les autorités locales.

Mais les protestations se poursuivaient dans la capitale Khartoum, selon des témoins.