"Grand débat": Philippe va rencontrer maires et "gilets jaunes" en Haute-Vienne vendredi

Paris, 20 déc 2018 (AFP) - Edouard Philippe se rendra en Haute-Vienne vendredi pour rencontrer notamment des maires et des "gilets jaunes" afin de préparer le "grand débat" décidé à la suite du mouvement, a annoncé Matignon.

Le Premier ministre doit d'abord se rendre vendredi matin dans la petite ville de Saint-Yrieix (6.000 habitants environ), où il commencera sa visite dans une entreprise où les employés ont préparé des propositions, selon le programme diffusé jeudi soir par Matignon.

Il se rendra ensuite dans la mairie de la commune pour une réunion avec des maires ruraux de Haute-Vienne et des "gilets jaunes" de la commune, qui doit durer jusqu'à midi.

Ces derniers, qui ont participé à la journée "portes ouvertes" de la mairie de Saint-Yrieix, "lui présenteront les premiers retours de terrain au sein du département", selon Matignon.

La visite doit se poursuivre à Limoges, où est d'abord prévu un déjeuner républicain avec des élus à la préfecture, puis une autre réunion avec le maire de la ville, le LR Emile Roger Lombertie et des "gilets jaunes", à la mairie.

Le "grand débat", qui doit débuter formellement mi-janvier et durer jusqu'à début mars, doit notamment associer les maires. Il vise à faire remonter les propositions des citoyens, "gilets jaunes" compris, sur quatre thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, et réforme de l'Etat.

Edouard Philippe s'était rendu dans le Val d'Oise vendredi, mais il s'agit de son premier déplacement hors d'Ile-de-France depuis une visite à Dunkerque mi-novembre. Sur fond de crise des "gilets jaunes", il avait annulé un déplacement prévu en Pologne début décembre.