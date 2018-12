Contournement de Beynac : vers une probable suspension des travaux (avocat)

Paris, 20 déc 2018 (AFP) - Le rapporteur public du Conseil d'Etat a recommandé jeudi la suspension des travaux concernant le projet de contournement routier de Beynac (Dordogne), selon l'avocat de l'une des associations opposées à cet ouvrage qui "défigurerait la vallée de la Dordogne".

L'avis du rapporteur public est suivi dans 80 % des cas. Il a été rendu lors d'une audience jeudi matin et recommande de suspendre l'autorisation préfectorale (de travaux), a précisé Me François-Henri Briard, qui représente une association de défense du patrimoine, La demeure historique.

Le rapporteur "a considéré qu'il n'y avait pas de motifs majeurs justifiant cette déviation, au regard des conditions de circulation dans la village de Beynac et que par ailleurs il y avait des atteintes excessives à la protection des espèces et à la protection d'un grand parc archéologique", selon l'avocat.

Doté d'un budget de plus de 30 millions d'euros pour construire une déviation routière de 3,2 km et deux ponts, le projet de "contournement de Beynac", dans l'une des vallées les plus touristiques du Périgord, est censé résorber les bouchons qui paralysent le centre-ville durant la saison estivale.

Mais il cristallise depuis des années l'opposition des défenseurs de l'environnement comme ceux du patrimoine. Au point de provoquer la colère de Stéphane Bern, chargé d'une mission sur le patrimoine, très remonté contre l'initiateur du projet, Germinal Peiro, président PS du conseil départemental.

Mobilisé sur ce dossier, l'animateur avait évoqué dans la nuit de mercredi à jeudi "une victoire à l'horizon dans ce contexte difficile pour le patrimoine".

Timothée Gaget, en charge de la communication de l'Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, s'est félicité de ce retournement de situation, soulignant que "l'affaire a pris une dimension culturelle et écologique nationale".

"Rien ne semblait pouvoir arrêter le chantier, pas même la découverte cet été d'un important vestige gallo-romain sur le tracé de la route", rappelle-t-il dans un communiqué, relevant que "ce projet défigurerait à jamais la vallée de la Dordogne, bordée de six célèbres châteaux et classée réserve de biosphère par l'Unesco".

M. Gaget se félicite des soutiens de Stéphane Bern, Yann-Arthus Bertrand et Corinne Lepage et "des présidents de toutes les associations nationales du patrimoine et de protection de la nature". Mais il relève aussi que Germinal Peiro "assure avoir le soutien du Premier Ministre" Edouard Philippe.