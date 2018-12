Un rapport préconise d'augmenter "significativement" les effectifs de magistrats du parquet

Paris, 20 déc 2018 (AFP) - "Des moyens humains à la hauteur" des missions: l'Inspection générale de la justice (IGJ) préconise d'augmenter "significativement" les effectifs de magistrats du parquet afin de "garantir une justice moderne et efficiente", selon son rapport consulté jeudi par l'AFP.

"Le sous-effectif chronique dont souffre le ministère public rend impérative et urgente la mise en place d'un ambitieux plan de rattrapage des moyens en effectifs de magistrats", estime l'IGJ, qui fixe comme priorité le comblement "au plus vite" de la vacance "structurelle" de postes.

Les procureurs interrogés par l'Inspection estiment leurs besoins réels à "175 magistrats" supplémentaires, est-il indiqué dans le rapport.

Le taux de postes non pourvus au ministère public s'établissait il y a trois mois à 3,84%, en nette résorption en un an (7,31% en septembre 2017). Il est actuellement de 2,97%, indique la Chancellerie, et l'arrivée en juridiction en septembre prochain de 352 auditeurs de justice sortis de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) permettra de "couvrir" les parquets en sous-effectifs.

L'IGJ met en garde sur "l'adéquation des ressources aux besoins", notamment dans de plus petites juridictions sous-dotées, et demande que "l'effort de rattrapage" soit également consenti pour les greffiers, les secrétaires, les juristes assistants et les chefs de cabinet.

"Il n'est plus possible de considérer comme normal que la justice judiciaire soit à ce point déshéritée", écrivent les auteurs de ce rapport sur "l'attractivité" des magistrats du parquet, remis lundi à la Garde des sceaux Nicole Belloubet.

Cette attractivité est "contrariée", souligne l'Inspection, qui constate une "hémorragie" du parquet vers le siège. Selon l'examen de suivi de trois promotions de l'ENM, 38% ont quitté le parquet après cinq ans de fonction et 55% après dix ans.

En cause: des effectifs insuffisants, des temps de travail qui explosent, la multiplication des missions dévolues au parquet en raison d'une inflation des lois, obligeant les magistrats à gérer surtout l'urgence.

Au-delà d'une réforme du statut - prévue dans la révision de la Constitution de nouveau reportée à l'aune du mouvement des "gilets jaunes" - qui fait "l'unanimité", l'Inspection suggère une vaste réflexion sur "l'exercice du lien hiérarchique", autre facteur de désaffection des magistrats du parquet.

Dans son "livre noir" publié à l'été 2017, la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) dressait le panorama d'une justice "en voie de clochardisation" et réclamait la réforme statutaire tant attendue pour garantir l'indépendance du parquet.

Les principaux syndicats de magistrats ont salué un rapport "conforme" à leurs revendications et "pragmatique" et demandent désormais que les 28 recommandations de l'IGJ soient concrétisées par la Garde des sceaux.

Le porte-parole de la Chancellerie, Youssef Badr, a indiqué à l'AFP qu'un comité de suivi sera mis en place "dès janvier" à la demande de la ministre.