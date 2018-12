Prague suspend les demandes de fonds de l'UE pour le groupe fondé par son Premier ministre

Prague, 13 déc 2018 (AFP) - Le gouvernement tchèque a annoncé jeudi avoir suivi un conseil de l'UE et suspendu l'envoi à Bruxelles de demandes de fonds "liées à Agrofert", un groupe fondé par le Premier ministre Andrej Babis, impliqué dans un conflit d'intérêts présumé.

Quelques heures auparavant, les députés européens avaient appelé l'UE à une enquête poussée après les accusations à l'encontre de M. Babis, afin de "protéger l'argent de l'UE".

À Prague, le ministère des Finances a déclaré avoir arrêté "à titre préventif" et "par précaution" d'envoyer à Bruxelles des demandes de remboursement des subventions "liées à Agrofert". Ce conglomérat agro-alimentaire fondé par M. Babis comprend aussi deux grands quotidiens et la principale radio privée du pays.

Selon la ministre tchèque des Finances, Alena Schillerova, le commissaire européen au Budget Günther Oettinger avait "recommandé" dans une lettre adressée la semaine dernière au gouvernement tchèque que les sociétés de la holding Agrofert soient retirées de la liste de demandes de remboursement.

"Nous le respectons", a déclaré Mme Schillerova, à la télévision en ligne TV Seznam, précisant que son ministère avait déjé retiré une telle demande, d'un montant de 116.000 euros. "Nous ne savons pas encore de combien de demandes il s'agira", a-t-elle observé.

Selon elle, Bruxelles enverra début janvier à Prague une équipe d'auditeurs chargés d'examiner l'état du respect des règles concernant l'attribution des subventions européennes.

M. Babis est le chef du mouvement populiste ANO, vainqueur des législatives d'octobre 2017. Après l'échec d'un premier cabinet composé de membres d'ANO et de ministres sans étiquette, il dirige depuis juin un gouvernement minoritaire formé avec les sociaux-démocrates et soutenu par les communistes.

Le vote des eurodéputés, bien que non contraignant, contribue à accentuer la pression sur M. Babis. Le milliardaire avait survécu le mois dernier à une motion de défiance au parlement tchèque à la suite de précédentes accusations de fraudes aux subventions européennes.

Deuxième fortune de la République tchèque selon Forbes, il est soupçonné de conflit d'intérêts entre son rôle de chef du gouvernement et ses activités économiques.

Dans une résolution adoptée par 434 voix (64 contre et 47 abstentions), les eurodéputés ont demandé à la Commission européenne de publier tous les documents relatifs au dossier et d'expliquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à la situation.

Dans une note confidentielle datée du 19 novembre, révélée dans la presse, les avocats de l'Union européenne affirment que la double casquette de M. Babis contrevient au droit européen et pourrait déboucher sur une demande au gouvernement tchèque de restituer les subventions de l'UE.

Le Parlement européen note que M. Babis est le propriétaire bénéficiaire d'Agrofert, et que les entreprises du groupe ont reçu des montants entre 42 et 82 millions d'euros via les fonds structurels et d'investissement européens entre 2013 et 2017.

M. Babis a fermement réfuté les accusations, arguant qu'il ne gère ni ne contrôle plus Agrofert, ayant laissé ces responsabilités à un fonds indépendant.

Le Parlement européen mentionne également le revenu de 3,5 millions d'euros reçu au premier semestre 2018 par M. Babis de la part du groupe Agrofert via sa fiduciaire, alors qu'il était président du "conseil pour les fonds structurels et d'investissement européens" dans son pays.

Bruxelles avait commencé à enquêter sur Agrofert après que des militants tchèques de Transparency International eurent relevé qu'Andrej Babis restait propriétaire de facto du conglomérat, malgré les mesures qu'il a prises pour s'en désengager.

"Tout ce théâtre est l'oeuvre de l'opposition qui abuse du Parlement européen pour mener une lutte politique contre moi", a affirmé M. Babis jeudi soir à la télévision publique tchèque CT.