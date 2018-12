Rassemblement à Paris et grève pour un "moratoire" sur l'arrêt des centrales à charbon

Paris, 13 déc 2018 (AFP) - Plusieurs centaines de salariés de l'énergie et de dockers ont manifesté jeudi à Paris, à l'appel des fédérations CGT Énergie et Ports et docks, pour demander un "moratoire" sur la fermeture des centrales à charbon, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les manifestants, venus notamment des quatre centrales à charbon encore en activité en France et des ports de Fos-Marseille, Le Havre et Nantes-Saint-Nazaire, se sont rassemblés en fin de matinée à Paris, à proximité du ministère de la Transition écologique et solidaire.

"Une délégation CGT a été reçue par les ministères de la Transition écologique et solidaire et des transports", ont indiqué plus tard les deux fédérations.

Un "délégué interministériel" va être "chargé de la problématique des fermetures des centrales à charbon mais sans moratoire. Une rencontre avec ce délégué est prévue la semaine prochaine", ont ajouté les fédérations CGT Énergie et Ports et docks dans un communiqué.

Parallèlement à la manifestation parisienne, les salariés des centrales à charbon et des ports étaient appelés à une grève de 24 heures, reconductible dans les centrales.

Le président Emmanuel Macron a confirmé fin novembre, en présentant les grandes orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), l'arrêt en 2022 des quatre centrales à charbon encore en activité. Deux appartiennent à EDF, à Cordemais (Loire-Atlantique) et au Havre (Seine-Maritime), et deux au groupe allemand Uniper, à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle).

La CGT Énergie avait aussitôt jugé "irresponsable" cette décision.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, le ministère de la Transition écologique et solidaire assure qu'il mettra en oeuvre l'engagement présidentiel mais "en accompagnant chaque salarié et chaque territoire concernés". Il appelle à la poursuite du dialogue avec les acteurs concernés, entreprises et syndicats.

Interrogé jeudi matin par l'AFP, Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Mines-Énergie, avait notamment souhaité la mise en oeuvre des "projets de transformation écologique" à base de biomasse qui existent à Cordemais et au Havre.

- "Équilibre du réseau électrique" -

Les centrales à charbon, "ce n'est pas le produit de nécessité qui pollue le plus" ("moins de 1%" des gaz à effet de serre, selon la CGT), avait ajouté M. Ménesplier, alors que leur rôle est central "dans l'équilibre du réseau électrique".

Les deux fédérations mettent aussi en avant l'impact social, avec "5.000" emplois menacés dans les centrales et les activités directement liées (dockers, transporteurs...).

Dans le cadre de la grève, "il n'y a rien qui rentre et rien qui sort" des les trois ports concernés, avait précisé jeudi matin Tony Hautbois, secrétaire général de la fédération CGT Ports et docks.

Ce syndicat s'oppose aussi à la stratégie du gouvernement pour les ports, qui prévoit la fusion d'ici à janvier 2021 des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un établissement public unique doté de trois implantations territoriales.

Au port de Nantes-Saint-Nazaire, l'ensemble des terminaux ont été bloqués jeudi entre 06H00 et 16H30 par environ 350 personnes, selon Pascal Pontac de la CGT du port. Le syndicat a appelé à fermer le port vendredi matin dans le cadre de la "grande journée d'action" organisée par la CGT au niveau national.

Mobilisation également à Rouen, où près de 200 manifestants - "très majoritairement" des militants CGT mais aussi quelques "gilets jaunes" - ont bloqué l'accès routier au port, et donc le dépôt de carburant terminal Rubis, de 06H00 à 16H00, selon la préfecture de Seine-Maritime.

Les manifestants ont aussi mené des actions symboliques ponctuelles, comme "le murage d'une entrée", a ajouté la préfecture.

Au Havre, du charbon a été déversé devant le siège du grand port maritime, a également indiqué la préfecture. La CGT prévoit de nouvelles actions vendredi matin "plutôt en direction d'usines agroalimentaires et de céréales", a-t-on précisé. Le gestionnaire du port havrais, Haropa, avait déclaré jeudi matin à l'AFP qu'il n'y avait pas de manutention sur le port.

