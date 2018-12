Ukraine: l'UE reconduit les sanctions économiques contre Moscou (Tusk)

Bruxelles, 13 déc 2018 (AFP) - Les 28 dirigeants de l'UE réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi de prolonger pendant six mois les sanctions économiques imposées à la Russie depuis 2014 en raison de l'absence de progrès dans la mise en oeuvre par Moscou des accords pour faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le président du conseil Donald Tusk.

Mais ils n'ont pas ajouté de nouvelles sanctions pour appuyer leur condamnation du rôle joué par la Russie dans l'incident militaire en mer d'Azov fin novembre.

"Les dirigeants de l'UE sont convenus à l'unanimité de prolonger les sanctions économiques contre la Russie car aucun progrès n'a été enregistré dans la mise en oeuvre des accords de Minsk", a écrit M. Tusk sur son compte twitter. Ces sanctions sont reconduites de six mois en six mois depuis juillet 2014.

"Il s'agit de la huitième reconduction consécutive", a souligné le porte-parole de M. Tusk.

"Compte tenu de la tension après les incidents dans la mer d'Azov, la reconduction des sanctions passera assez facilement", avait prédit mercredi un diplomate européen. De fait, la décision a été prise en quelques minutes, après un long débat sur le projet de budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027.

Mais les 28 sont toujours divisés sur l'opportunité de renforcer les mesures ciblant les échanges avec la Russie après les incidents en mer d'Azov. Or de nouvelles sanctions nécessitent l'unanimité.

L'Union européenne a adopté plusieurs séries de sanctions diplomatiques et économiques pour protester contre l'annexion de la Crimée par la Russie et son soutien aux mouvements séparatistes dans l'Est de l'Ukraine.