L1: Nice - Saint-Etienne finalement reporté de vendredi à dimanche à 17h00 (LFP)

Paris, 13 déc 2018 (AFP) - Le match de L1 Nice - Saint-Etienne a finalement été reporté de vendredi soir à dimanche 17h00, avec "interdiction de déplacement" pour les supporters stéphanois, a indiqué jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

Cette décision a été prise en accord "avec clubs, diffuseurs et ministères", a-t-on appris de même source. Ce match a été déplacé "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions". Par ailleurs, dans ce contexte, "en lien avec la Préfecture du Rhône", la rencontre Lyon-Monaco a été décalée de 13h00 à 21h00 ce dimanche.

Pouvoir reprogrammer Nice - Saint-Etienne à deux jours d'intervalle est un moindre mal pour la Ligue.

Car, entre gilets jaunes et plan Vigipirate urgence attentats, il y a cinq autres matches de la 18e journée à recaser: Nantes-Montpellier, Marseille-Bordeaux, Guingamp-Rennes, Amiens-Angers et Caen-Toulouse.

Or le calendrier est déjà surchargé. Six matches de la 17e journée (celle des 8 et 9 décembre) ont déjà été reprogrammés les 15 et 16 janvier.

Dont PSG-Montpellier. Mais Paris ne veut pas jouer le 15 janvier car le club a prévu un stage au Qatar mi-janvier. Le Paris SG a donc demandé officiellement jeudi à décaler en février ce match.

Ce recours du PSG sera examiné lundi par la Ligue. Le PSG a proposé de jouer ce match le 13 février ou le 20 février en fonction du tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions lundi.