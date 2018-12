Blocage reconduit à Paris-Nanterre au terme d'une assemblée générale tendue

Nanterre, 13 déc 2018 (AFP) - Les étudiants de Paris-Nanterre mobilisés en assemblée générale jeudi ont reconduit à une courte majorité le blocage de leur université jusqu'à mardi prochain pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non-européens en 2019.

Au terme d'une assemblée générale tendue et parfois interrompue en raison d'altercations, avec les postiers des Hauts-de-Seine en grève notamment, 1.016 étudiants se sont prononcés pour la poursuite du blocage contre 704 qui ont voté contre.

Des étudiants opposés au blocage ont crié à la manipulation des chiffres à l'issue du vote à main levée, s'estimant majoritaires au sein de l'assemblée. Plusieurs ont réclamé un contrôle de la carte d'étudiant avant le vote, ce qui a été refusé. Ils ont en revanche obtenu l'organisation d'un scrutin électronique pour se prononcer sur la poursuite du blocage, voté à une écrasante majorité par l'assemblée générale.

Un scrutin en ligne a donc été lancé par l'université jeudi dans l'après-midi. Les étudiants et personnels ont jusqu'à vendredi 14h00 pour se prononcer sur la poursuite du blocage.

Tout au long des débats, des étudiants opposés au blocage ont brandi une banderole "Nanterre pas tes partiels", signée "Étudiants libres".

"Je suis tout à fait d'accord, n'enterrons pas nos partiels, mais là, c'est vous qui nous enterrez!", a lancé Mohamed Lamine, étudiant algérien en licence d'anthropologie.

"Le blocage est le seul moyen de se faire entendre, c'est la seule solution pour le moment", a insisté Mamoudou Sidibé, étudiant malien en master de Lettres.

"Quand je rentrerai dans mon pays pour y faire carrière, je me rappellerai de ce que je dois à la France. Après nos études, on devient des ambassadeurs de la France partout où on passe", a insisté Mamoudou Alpha Diallo, un autre étudiant malien.

Dans le camp d'en face, Maxime Bigal a fustigé l'attitude des bloqueurs "alors que Jean-François Balaudé (le président de l'université) a accédé à toutes vos revendications". "La mobilisation n'a plus aucune raison de durer", a-t-il tonné.

En effet, si la mesure d'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires devait entrer en vigueur, M. Balaudé s'est engagé à ne pas l'appliquer "aussi longtemps" qu'il sera président de l'université, a-t-il assuré dans un communiqué paru mercredi soir. Cette mesure "contrevient trop fortement à nos valeurs communes", a-t-il affirmé.

Depuis lundi, aucun cours ni partiel n'a pu se tenir sur le campus de Nanterre, alors que le premier semestre touche à sa fin.

M. Balaudé a qualifié le blocage d'"incompréhensible" puisque l'université "se prononce précisément contre la mesure qui a très largement, si ce n'est exclusivement, motivé la décision de blocage".

Aucun cours ni examens ne se tiendront vendredi, dans l'attente du résultat du vote électronique. Les étudiants mobilisés ont prévu une nouvelle assemblée générale mardi prochain à 10h00.