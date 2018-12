Yémen: Ryad salue l'accord qui "aidera à ramener la sécurité"

Washington, 13 déc 2018 (AFP) - L'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite dans la guerre civile au Yémen, a apporté son "soutien déterminé" à l'accord entre belligérants conclu jeudi en Suède sous l'égide de l'ONU.

"L'accord annoncé aujourd'hui aidera à ramener la sécurité dans la région, y compris en mer Rouge, une route maritime vitale pour le commerce international", a estimé l'ambassadeur saoudien aux Etats-Unis Khaled ben Salmane. C'est "un pas majeur en vue d'atténuer la crise humanitaire et parvenir à une solution politique", a ajouté le diplomate, frère du prince héritier Mohammed ben Salmane, dans une série de tweets.

Les Nations unies ont annoncé jeudi à l'issue de consultations de paix en Suède un accord censé faire taire provisoirement les armes dans plusieurs régions du Yémen dévastées et au bord de la famine.

Un cessez-le-feu doit notamment entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeida, un port de la mer Rouge par où entre l'essentiel de l'aide.

Les forces gouvernementales, soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite sunnite, et les combattants Houthis appuyés par l'Iran chiite, doivent se retirer de la ville et du port. Celui-ci est contrôlé par les insurgés et subit les assauts de la coalition progouvernementale.

Selon l'ambassadeur saoudien, "seule une pression militaire persistante de la part des forces armées yéménites et de la coalition arabe ont forcé" les rebelles "à accepter" la proposition de l'ONU après l'avoir initialement "rejetée".

"Nous restons déterminés à mettre fin à la crise humanitaire pour aider le Yémen à se reconstruire", a ajouté Khaled ben Salmane, dont le pays, et notamment le frère, sont particulièrement mis en cause par plusieurs acteurs internationaux pour leur rôle dans cette guerre.

"Nous espérons que les Houthis accepteront une solution politique globale, conformément aux résolutions de l'ONU, qui serve les intérêts du Yémen et de son peuple plutôt que de travailler pour les intérêts du régime iranien", a ajouté le diplomate du royaume sunnite, ennemi régional de l'Iran chiite.