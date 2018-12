Le pape François se rendra en Bulgarie et Macédoine en mai prochain (Vatican)

Cité du Vatican, 13 déc 2018 (AFP) - Le pape François se rendra en Bulgarie et en Macédoine du 5 au 7 mai prochain, a annoncé jeudi le porte-parole du Vatican Greg Burke.

"Acceptant l'invitation des plus hautes autorités et de l'Eglise catholique, sa sainteté le pape François effectuera un voyage en Bulgarie du 5 au 7 mai (...) et dans l'ex-République yougoslave de Macédoine le 7 mai", a déclaré M. Burke cité par un communiqué du Vatican.

Cette annonce intervient une semaine après celle concernant son voyage à Abou Dhabi, prévu du 3 au 5 février.

Le pape argentin, qui aura bientôt 82 ans, a désormais un agenda très chargé pour les prochains mois: il est attendu au Panama du 22 au 27 janvier pour les Journées mondiales de la jeunesse, puis aux Emirats arabes. Il ira ensuite fin mars au Maroc puis début mai en Bulgarie et Macédoine.

Pour le reste de l'année 2019, il avait aussi annoncé en septembre son intention de se rendre au Japon, tandis qu'un voyage à Madagascar est également en projet.

Le choix de la Bulgarie et de la Macédoine, deux pays à majorité orthodoxe, renforce encore l'image du pape argentin comme partisan du dialogue avec les autres confessions chrétiennes et les autres religions.

Pendant ce temps, les invitations de la plupart des grandes nations traditionnellement catholiques restent sans réponse.