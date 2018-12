Déficit: Le Maire veut se rapprocher "le plus possible" des 3%

Paris, 12 déc 2018 (AFP) - Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a assuré mercredi qu'il souhaitait rapprocher le déficit français "le plus possible des 3%" du PIB en 2019, évoquant un effort des entreprises et la taxe sur les géants technologiques américains (Gafa) pour compenser partiellement les mesures sociales d'Emmanuel Macron.

"Je souhaite que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour nous rapprocher le plus possible des 3%, c'est-à-dire de nos engagements européens", a affirmé le ministre lors d'une audition au Sénat.

La veille, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait chiffré le coût des mesures annoncées par M. Macron à 10 milliards d'euros, estimant que le déficit s'élèverait ainsi à 3,4% pour 2019 avant d'éventuelles mesures d'économie.

Lors de son audition, M. Le Maire a évoqué plusieurs pistes pour ramener le déficit à 3%. "Cela peut passer par de la maîtrise de la dépense publique et nous y travaillons actuellement", a-t-il exprimé.

"Cela peut passer par un effort spécifique demandé aux plus grandes entreprises. J'y suis favorable", a-t-il affirmé. "Après tout, dans les circonstances actuelles, il n'est pas illégitime de demander un effort particulier aux plus grandes entreprises."

"Cela passera aussi par la mise en place de la taxation des géants du numérique qui devrait rapporter en année pleine 500 millions d'euros", a-t-il ajouté, sans préciser si la France appliquerait cette taxe dès l'an prochain sans attendre un accord européen.