Strasbourg: le marché de Noël restera fermé jeudi (municipalité)

Strasbourg, 12 déc 2018 (AFP) - Le marché de Noël de Strasbourg restera fermé jeudi, au surlendemain de l'attaque qui a fait deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 autres blessés, a annoncé mercredi la ville dans un communiqué.

"Les animations et événements prévus sur l'espace public, places et parcs sur le territoire de Strasbourg, sont annulés ainsi que les différents marchés d'approvisionnement", a-t-elle ajouté.

En revanche, "l'ensemble des équipements culturels et sportifs de la ville rouvriront normalement" jeudi, tout comme "les écoles maternelles et primaires, les accueils de loisirs et les structures de petite enfance", a précisé la ville de Strasbourg.

"Pour demain, Monsieur le préfet (du Bas-Rhin Jean-Luc Marx) me dit que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, notamment parce que ce terroriste n'a pas été mis hors d'état de nuire", a dit le maire de Strasbourg Roland Ries sur BFMTV.

Le préfet, a-t-il enchaîné, "souhaite qu'on garde le marché fermé encore 24 heures de plus".

"Je souhaite qu'il rouvre dès que les conditions seront réunies, comme c'était prévu au départ", a-t-il insisté.