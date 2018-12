Rappel à la loi pour le maire d'Évreux qui avait invité des "gilets jaunes" à bloquer la préfecture

Rouen, 12 déc 2018 (AFP) - Le maire LR d'Évreux Guy Lefrand a écopé d'un rappel à la loi pour avoir tenu fin novembre des propos, apparemment suivis d'effets, invitant des "gilets jaunes" à bloquer la préfecture de l'Eure, a indiqué mercredi le parquet d'Évreux.

"L'enquête ouverte pour des faits de complicité par instigation d'organisation d'une manifestation non autorisée est classée avec un rappel à la loi", a déclaré à l'AFP Dominique Puechmaille, procureur de la République d'Évreux.

"J'ai rappelé à M. Lefrand, par courrier, que l'on n'a pas à encourager une manifestation illicite", a-t-elle poursuivi.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, consultée par l'AFP avant son retrait, le maire d'Évreux, venu le 26 novembre sur un rond-point à la rencontre des "gilets jaunes", leur suggérait de bloquer la préfecture ou la police municipale.

Ces paroles avaient été "condamnées sans réserve" par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, dont Guy Lefrand était le suppléant en 2007 dans la première circonscription de l'Eure.

"Quand ce type de propos problématique est suivi le lendemain par une manifestation devant la préfecture, on fait le lien", a estimé Mme Puechmaille. Les faits reprochés pouvaient entraîner une sanction allant du simple rappel à la loi à six mois de prison et 7.500 euros d'amende, selon la magistrate.

Dans un communiqué diffusé mercredi, M. Lefrand a dit regretter d'apprendre "par la presse" ce "simple rappel à la loi". "Sans réelle surprise, il n'y a pas d'élément sérieux pour me condamner", a-t-il souligné, affirmant avoir "toujours réfuté toute idée de recours à la violence pour faire entendre une revendication".

