Pour France Inter, il est à croire qu’aider les chrétiens d’Orient serait faire de la peine aux musulmans…

L’Oeuvre d’Orient a été fondée en 1856. A cette époque, il s’agissait de secourir les maronites libanais massacrés par les tribus arabes. Outre le fait d’être chrétiens, les maronites avaient un défaut rédhibitoire : ils descendaient des Phéniciens et étaient au Liban bien avant les Arabes.

En 1856, France Inter n’existait pas ce qui était plutôt une bonne chose. Ces dernières années, les chrétiens d’Orient ont été persécutés. En Egypte, on a brûlé des églises coptes avec leurs fidèles à l’intérieur. Nombre de chrétiens de rite oriental ont été tués en Syrie et en Irak.

L’Oeuvre d’Orient récolte des fonds pour leur venir en aide. Dans ce but, elle fait de la publicité en leur faveur. Et notamment sur France Inter. Or cette fois-ci la radio a refusé cette publicité. Elle s’en explique dans un communiqué qui évoque l’article 37 de sa charte déontologique : « nous n’acceptons pas de publicité qui serait de nature à choquer les convictions religieuses, politiques et idéologiques des auditeurs ».

Mais pourquoi l’article 37 n’a-t-il pas été utilisé auparavant ? On croit comprendre que certains auditeurs de cette radio pratiquent la même religion que les persécuteurs des chrétiens d’Orient... Mais jusqu’à maintenant, selon la jurisprudence de France Inter, la publicité de l’Oeuvre d’Orient ne les gênait pas outre mesure.

Puis tout a changé avec la décapitation de Samuel Paty. On ne parle que de ça, on entend que ça. C’est pour certains très dur à supporter. Ils en souffrent et ils ont les nerfs à vif. Ce qu’a bien compris France Inter.

Naguère la France était la fille aînée de l’Eglise. Avec le temps, elle est devenue sa fille ingrate répudiant cette mère jugée abusive. Ce choix a été largement amplifié par France Inter, une radio qui, à force de penser bien, a cessé de penser.

Ps : A Jérusalem un imam palestinien s’est félicité de la décapitation de Samuel Paty. Nous nous refusons à donner plus de détails afin de ne pas ajouter à la détresse des musulmans de France.