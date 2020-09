Avoir un plan, Ok. Mais à quel point l’avenir est-il aujourd’hui prévisible ?

Atlantico.fr : L’innovation spontanée n’est pas toujours d’une grande utilité sociale et dans l’histoire les plans à long terme montrent leurs efficiences. Quels sont les avantages de faire des projections à 10 ans ?

Thierry Berthier : Dans les domaines technologiques, une décennie constitue la bonne unité de prévision. C’est suffisamment long pour voir arriver des tendances lourdes qui s’installent dans la durée et pour tenir compte des épiphénomènes qui ne persistent pas. Dix ans, cela correspond aussi à la durée d’évolution à maturité d’une technologie émergente. On peut prendre l’exemple de la Blockchain qui a mis dix ans pour devenir pérenne (début en 2011) et apparaitre dans de nombreux secteurs d’activités humaines.

Une décennie correspond aussi à trois campagnes de projets R&D innovants en général financés sur des durées de 3 à 4 ans.

Enfin, une décennie, c’est la durée d’un cycle de Hype standard pour de nombreuses technologies.

Chaque année Gartner publie ses courbes de « Hype Cycle ». Selon Gartner, toute technologie connait 5 phases de vie :

Phase 1 : Le déclenchement ou percée technologique.

Phase 2 : Le pic de Hype (où le potentiel technologique est en général survendu par les médias).

Phase 3 : La phase de désillusion (suite aux premiers échecs d’implémentation et à un certain désintéressement de l’opinion).

Phase 4 : Un développement éclairé avec les premiers succès liés à une meilleure compréhension du potentiel réel et l’engagement « d’early adopters ».

Phase 5 : la phase de la maturité avec une adoption généralisée.

Pour de nombreuses technologies, les cinq phases du Hype Cycle de Gartner se déroulent sur une décennie. Il est donc légitime d’utiliser cette échelle temporelle pour prévoir, prédire et planifier.

Un plan sur 20 ans serait infiniment plus complexe à mettre en œuvre et aboutirait nécessairement à des gaspillages de subventions dans des projets à trop longs termes. La bonne durée, c’est vraiment dix ans pour construire un plan.

Erwann Tison : À notre époque, l’avantage du plan est de pouvoir orienter toutes nos forces productives et économiques vers une même direction. Cependant un problème subsiste, si l’on se trompe de direction on va emmener toutes les forces vers le même chemin. En 1994, Edouard Balladur avait commandé un rapport sur les nouvelles routes de la communication à M. Thery l’inventeur du minitel, celui-ci a indiqué d’investir dans le minitel. La suite de l’histoire, tout le monde la connait et des sociétés comme Google et Apple se sont montées aux Etats-Unis et non chez nous alors que l’on avait l’opportunité de monter cela.

Le problème du plan est paradoxal, on va tout concentrer au même endroit par une poignée de fonctionnaires qui pour la plupart du temps sont déconnectés de l’activité ingénierie et économique. Dans ces cas là, il est plus intéressant de créer des incitations pour que les acteurs privés trouvent eux mêmes ce chemin. Une chose qui pourrait s’avérer meilleure car ils sont au coeur de l’activité économique et ont les meilleurs signaux de la part des marchés. Surtout, si ils se plantent ils n’ont pas de filet de rattrapage donc ils ont une obligation de réussir. Le fonctionnaire quand il se plante on le renomme dans une autre administration.

Certains plans à long terme ont montré leurs efficiences. Quels sont les avantages de tels plans ?

Charles Reviens : Il y a quarante ou cinquante ans, avant la chute de l’URSS et des « démocraties populaires », l’enseignement de l’économie séparaient les « pays à économie de marché » et les « pays à économie planifiée » ; donc la désagrégation soviétique a porté un coup important à la croyance des vertus de la planification dans les champs économique et social. Il faut toutefois se rappeler que cet échec ne concerne pas la Chine qui est en quarante ans devenue une économie énorme dotée d’un niveau technologique important.

Les plans peuvent être particulièrement utiles pour différentes raisons. Il y a d’abord la gestion de projets sur moyenne ou longue période. De nombreux secteurs économiques ou technologiques (énergie, transport, infrastructures de toute sorte…) nécessitent des efforts et des investissements dans la durée que permet un plan dédié.

Les plans permettent également la gestion de situation de crise face à des risques particuliers. Les deux guerres sont des exemples clairs de centralisation de l’économie et de la société pour assumer la confrontation militaire. Un exemple frappant est l’organisation de la société et de l’économie française pendant la première guerre mondiale avec une multiplication par dix du budget de l’Etat et l’orientation totale et durable de la société et de l’économie au service de la défense nationale.

Plus généralement, les plans sont l’instrument de la mobilisation des énergies morales et matérielles sur un projet sur une longue période. Un exemple emblématique est certainement constitué par les programmes spatiaux soviétiques et américains des années 1950 et 1960 : la transformation de la promesse d’atterrissage lunaire du président Kennedy aux réalisations spectaculaires des programmes Mercury, Gemini et Apollo.

Mais un plan et un projet et chaque projet peut connaître l’échec, qui est donc une issue possible pour un plan. En France on ressasse en permanence l’exemple du « plan calcul » des années 1960 pour un destin de cette nature.

Comment est-il possible de prévoir les avancées scientifiques avec la rapidité technologique ? Avance-t-elle de manière linéaire ou par à coup ?

Thierry Berthier : Lorsque l’on dépasse les 20 ans pour un plan, on fait de la prospective à long terme. A trente ans, on fait de la science-fiction. On ne sait pas prévoir ce que sera la technologie ou la connaissance scientifique dans 30 ans.

Les progrès scientifiques n’apparaissent pas de façon linéaire mais effectivement pas bons successifs avec des pans de connaissances produites parfois en quelques mois. Une autre technologie peut traverser une période de Blackout sans progresser durant de longues années puis bénéficier d’une découverte collatérale pour repartir à la hausse.

Les exemples d’échecs de prévisions et de planification à longs termes sont nombreux. En France, le cas du Minitel en est un. Nous avons longtemps misé sur cette solution française au détriment du développement des technologies plus modernes et plus puissantes. Un second exemple est celui du plan de développement du Cloud souverain. Ce plan a engendré un gouffre financier sans que l’infrastructure ne voit le jour !

En Californie, le mouvement « Transhumaniste Singulariste » a mis en œuvre des plans d’accompagnement des technologies de ruptures en s’appuyant sur des prévisions très précises construites par Ray Kurzweil et les chercheurs de la Singularity University. Ces prévisions se sont avérées fausses (Singularité technologique pour 2045, téléchargement de la conscience pour 2025, etc… ) Ces prévisions fausses ont donné lieu à des plan d’accompagnement et à des investissements préparatoires qui n’ont pas aboutis.

Erwann Tison : On voit des technologies comme l’intelligence artificielle, la technologie quantique, autonome dans les transports, l’hydrogène apparaître avec de signaux faibles par les différents brevets. Grace aux différentes conférences on peut constater certaines technologies qui émergent. Ainsi, on peut mettre des fonds et des ingénieurs dessus. C’est une stratégie de diversification qui ne peut que réussir. Si les prévisions s’avèrent juste c’est le jackpot pendant plus d’un siècle et si cela s’avère faux c’est la banqueroute.

En matière économique, qui a su faire des scénarios qui se sont avérés juste à dix, quinze ans et sur quoi se sont ils appuyés ? Quels secteurs d’innovations sont préférable à développer par rapport à d’autres actuellement ?

Thierry Berthier : Sans hésiter, la Chine a fait preuve d’une grande maturité en matière de planification industrielle et et technologique (pour l’informatique, le hardware et le software, pour l’IoT et pour l’intelligence artificielle. La Chine a su se passer de technologies américaines sous embargo. Grace à ses plans, elle a su acquérir son indépendance dans de nombreuses technologies. Le domaine du calcul haute performance est emblématique. Mais également les data sciences, l’apprentissage automatique et les technologies quantiques. La Russie a également su adapter ses grands plans vers plus de modernité et d’efficacité. Le plan russe de développement stratégique de l’IA est parfaitement bien conçu. Le plan de développement de la filière de robotique russe est particulièrement efficace notamment dans le domaine militaire. Les scénarios prévus par les Russes à 10 ans se sont réalisés dans les domaines de robotique terrestre, naval et aérien. Les Russes ont une tradition de réussite dans les plans de conquête spatiale des années 1960 =. Ils ont su garder cet esprit d’innovation.

Les secteurs d’innovation à développer en France et en Europe : il faut clairement concentrer ses efforts sur le développement d’une filière de robotique française robuste. Il faut fédérer l’écosystème et cela peut se faire via un plan décennal de développement.

Les filières d’avenir à soutenir en France :

- Informatique au sens large, éditeurs de solutions

- Machine Learning et data sciences

- Robotique, drones, rovers, UAV, USV, UGV.

- Nanotechnologies

- Biotechnologies

- Technologies quantiques

Un exemple marquant prouve qu’il est extrêmement difficile de planifier la réussite industrielle. Cet exemple est celui de la société SHARK Robotics. Basée à La Rochelle, SHARK Robotics a su en 4 ans seulement devenir le leader français du drone terrestre, entrer dans le Top2 européen et dans le Top10 mondial des robots terrestres. Cette ascension fulgurante s’est faite sans aucune aide extérieure, ni de la BPI, ni du gouvernement ni de la Région. Personne n’aurait imaginé il y a 5 ans la réussite mondiale de cette société ultra innovante.

Charles Reviens : Cette question conduit de fait à analyser – a posteriori – des stratégies économiques ou des prévisions économiques qui se sont avérées exactes ou positives.

En Europe occidentale et dans une logique néolibérale, viennent immédiatement à l’esprit les actions du Premier ministre britannique Margaret Thatcher (1979-1990) et du chancelier allemand Gerhard Schröder (1997-2005). Margaret Thatcher, appuyée sur les conceptions des économistes Hayek, Schumpeter et Friedman, a voulu casser « la gestion organisée du déclin » (‘orderly management of décline’) que connaissait de fait la Grande-Bretagne en menant une attaque en règle du pouvoir considérable des syndicats et remettant en cause l’étatisation de l’économie. Gerhard Schröder a pour sa part et via l’agenda 2010 conduit un renforcement de l’économie productive suite aux difficultés de la réunification, notamment via une vaste réforme du marché du travail, qui a au final rétablie de façon durable la solide position mercantiliste de l’Allemagne. Ces succès ne vont toutefois pas sans controverses et nouveaux problèmes à gérer, comme l’enjeu de la croissance des inégalités ou celui d’un comportement non coopératif avec les pays partenaires.

En fait le plan est avant tout un instrument au service de la mobilisation durable des membres d’une communauté, parfois incarné par un leader politique charismatique et reconnu. Un bon exemple est constitué par Singapour et son leader Lee Kuan Yew, Premier ministre d’avant l’indépendance (1959) à 1990, et qui a accompagné les progrès absolument considérables d’un état indépendant depuis seulement 55 ans.

Mais il n’y a pas que des success stories ou des prévisions d’ailleurs éventuellement idéalisées a posteriori. On peut évoquer la zone euro : la promesse initiale des thuriféraires de l’euro, à savoir la convergence économique (PIB par habitant, niveau de vie, croissance) n’a absolument pas été au rendez-vous comme le démontre la poursuite de l’affaiblissement de l’économie productive et industrielle française. Si une prévision s’est avérée exacte, c’est plutôt celle des économistes qui mettaient en garde sur le fait que la zone euro ne respectait pas les conditions de la zone monétaire optimale formalisée par Mundell et conduisait à une divergence majeure des économies qui en font partie.

L’instabilité et les convulsions de l’économie de l’Argentine depuis des décennies donne un autre exemple des difficultés et du déclin que peut connaître un pays sur longue période alors qu’elle partait d’une situation enviable.

Erwann Tison : Certains provoquent ces scénarios comme la Chine. Elle n’essaie pas de deviner l’avenir mais elle tente d’imposer sa vision de l’avenir, sa stratégie tourne autour de cela. Aux Etats-Unis, la plupart des big techs se sont nourries des travaux faits par le ministère de la défense Américain. L’État Américain ne savait pas de quoi serait fait demain mais savait qu’il voulait assurer sa position hégémonique. Il a explosé les dépenses d’innovations au niveau public pour favoriser une recherche qui a parfois été improductive mais la part marginale productive a été exponentielle et a permis de créer l’iPhone, l’I.A… Pour réussir ce plan, il faut articuler la collectivité publique et les entreprises privées car les entreprises privées ne peuvent pas par exemple internaliser la recherche fondamentale. Le processus de recherche appliqué, lui, doit se faire au sein des entreprises.

D’un point de vue politique et social, la prévisibilité est-elle possible ?

Charles Reviens : Certaines sciences sociales permettent plus facilement de faire des prévisions que d’autres. C’est particulièrement le cas de la démographie dont les prévisions à 40 ans sont globalement solides… justement parce que les personnes qui auront plus de 40 ans dans 40 ans sont déjà nées. Ce n’est pas le cas de l’économie pour laquelle les analyses des économistes se conjuguent souvent à leurs idéologies, avec la promotion de mesures conduisant à l’état souhaité de l’économie et de la société au seul regard de leurs convictions.

Concernant la politique, il est utile de rappeler l’articulation réaliste et cynique entre discours politique et prévision proposée par Winston Churchill : « être homme politique, c'est être capable de dire à l'avance ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Et d'être capable, après, d'expliquer pourquoi rien de tout cela ne s'est produit. » Tout est dit.

En outre il ne faut pas oublier que l’importance prise par la communication dans l’activité des responsables publics, particulièrement en France, mine la conduite d’actions durables du fait de la contradiction structurelle entre communication et stratégie : incompatibilité entre le temps long nécessaire au succès stratégique et l’impératif médiatique de la réaction à court terme voire en temps réel, impératifs d’ultra-visibilité, de transparence et de cohérence apparente s’opposant à l’effet de constance, de modestie et de gestion des aléas indispensable à toute planification réussie.

Erwann Tison : Il n’y a qu’à voir ce qu’il s’est passé avec les gilets jaunes ou la réforme des retraites. Les politiques pensent que le contexte social dépend uniquement de leur habileté rhétorique mais la preuve historique montre que non. Les mouvements sociaux se sont toujours faits à l’encontre de toute rationalité car ils se font par des canaux de communication qui échappe parfois au pouvoir. La révolte des gilets jaunes a commencé sur Facebook dans des groupes où les conseillers ministériels n’étaient pas. Il suffit d’une seule étincelle à un moment où on y était pas pour que tout s’enflamme.