Jerusalema : ça fait longtemps que ça n’était pas arrivé mais 2020 s’est trouvée un tube de l’été planétaire

Atlantico.fr : Comment Jerusalema a conquis le monde ?

Vincent Pons : Un bon tube de l’été c’est tout d’abord une danse iconique. On se souvient de Waka Waka, voir de la Macarena ou de The Ketchup Song (Azereje) du groupe Last Ketchup avec une chorégraphie digne de la campagne de François Hollande. Jerusalema et son clip aux pas efficaces a donc tout pour réussir : des pas simples à reproduire, un rythme entraînant et surtout une ambiance « feel-good ». Peu importe la langue des paroles, ici en langue Bantou, tant que l’on a ces trois éléments la musique devient universelle.

Sortie fin 2019, la chanson s’est propagée dans le courant de l’année 2020 sur le réseau social Tik-Tok et les « tiktokeurs » ont repris la chorégraphie du clip YouTube à travers leurs capsules vidéos pendant plusieurs mois jusqu’à créer une sorte de Jerusalema challenge à l’instar des Harlem Shake, Gangnam Style ou Dab. Le succès sur le réseau chinois a fait exploser le compteur de vues sur YouTube et la chanson totalise aujourd’hui 29 juillet 2020 plus de 54 millions de vues. Surtout elle se place en bonne position des écoutes de Apple Music dans de nombreux pays du monde comme la France, la Suisse, en Italie et en Amérique.

Pourquoi écouter Jerusalema cet été ?

Si vous êtes à la recherche d’un son groovy aux valeurs universelles, Jerusalema est faite pour vous. Si le gospel sud-africain vous intrigue cliquez sur le lien de la vidéo car vous serez agréablement surpris. La voix de la chanteuse Nomcebo est rassurante, un timbre parfait en ces temps troubles et nous, comme dans de nombreux pays du monde, nous avons été conquis.

Qui est Master KG, l’homme derrière Jerusalema ?

Peu connu en France, Master KG est un jeune musicien et producteur de musique de 24 ans né en Afrique du Sud dans la province du Limpopo au nord-est du pays. Il produit de l’afro-beat et connaît très vite le succès puisque son album Skeleton Move (sorti en 2018) lui permet de remporter un African Musik Magazine Award. Cependant Jerusalema dépasse toutes ses espérances en terme de succès car cette chanson est son premier travail à sortir des frontières de son pays.

Il travaille d’ailleurs cet été sur un nouvel EP de Jerusalema appelé Jerusalema Deluxe qui sortira probablement en septembre avec de nouvelles chansons que l’on espère aussi réussie que Jerusalema. Rendez-vous en novembre avec Master KG pour peut-être la danse de l’hiver.