Comment bien préparer son vélo avant de partir à l’aventure sur les chemins

Le monde d’après est sous le signe du vélo. Sans pression de la part d’Hidalgo, de nombreuses personnes veulent troquer leur véhicule à quatre roues polluant contre un véhicule à deux roues non-polluant. Mais, ce n’est pas le même usage et avant de partir en road-trip avec la petite reine il y a des éléments à bien connaître.

Quel vélo choisir ?

Lorsque l’on part en vélo sur les routes, il faut bien comprendre que son véhicule va devenir son meilleur ami et qu’il faut bien prendre son temps pour le choisir. Lors de l’achat ou de la location, il faut bien penser à l’essayer pour voir si l’on est à l’aise sur la selle et ne pas hésiter à demander à faire un grand tour au vendeur.

Le vélo de voyage doit offrir une posture ni droite, ni allongé pour s’adapter au type de route rencontré. Il faut qu’il soit robuste, à sa taille et simple. On peut être tenté par l’achat d’un objet complexe avec une multitude de vitesse mais tout cela est inutile lorsqu’il y a un problème. Afin de le réparer rapidement, privilégiez la simplicité. De plus, cela réduit le coût d’achat et on trouve de très bons vélos de voyage à 700 € sur le marché.

Comment l’équiper ?

La première chose dont vous devez équiper votre vélo est de sacoches solides et surtout étanches car malgré la saison, la pluie pourrait ruiner vos vivres et affaires de rechange. Pensez à voyager léger, si vous vous alourdissez de 28 kg de bagages, c’est la panne assurée.

Le second équipement indispensable est le rétroviseur. Pour éviter de vous faire un torticolis, nous vous conseillons d’équiper le guidon de ce joli miroir qui pourrait vous sauver la vie.

Enfin, vos sacoches doivent contenir ces indispensables : une bombe anti-crevaison, une chambre à air de rechange, une pompe à main, un porte gourde et de la graisse pour chaîne vélo. Ces outils simples vous seront d’une grande aide en cas de pépin.

Comment dois-je m’équiper ?

Le casque de vélo est vivement conseillé lors d’un vélo-trip, comme les motards si une chute survient elle sera violente pour votre corps même si vous roulez à une vitesse douce. En parlant de douceur, l’élément le plus important de cet article est le cuissard. Ne comptez même pas rouler en jean ou en short, le cuissard évite les irritations et d’éventuelles douleurs à l’arrière-train. Il ne faudra pas oublier aussi des lunettes de soleil et des gants qui peuvent éviter l’apparition de corne aux mains.

Quelles sont les technologies intéressantes à utiliser ?

L’application dédiée au voyage à Géovélo est un must. Elle guide les cyclistes sur les pistes dédiées et ne les envoie pas au casse-pipe sur l’autoroute tel que Google Maps ou Waze. Si vous voulez tenter un Paris-Quimper, munissez-vous d’une accroche portable sur votre guidon et suivez ce guide, vous ne serez pas déçu. Maintenant c’est à vous de pédaler.