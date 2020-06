Fillon : une condamnation pour l’exemple, mais une justice loin d’être exemplaire

Atlantico.fr : Cinq ans de prison dont deux fermes et dix ans d'inéligibilité pour François Fillon, trois ans de prison avec sursis pour Penelope Fillon assortis de lourdes amendes : le verdict du procès des époux Fillon sur les emplois fictifs vous surprend-il par sa sévérité ?

Guillaume Jeanson : C’est évidemment une décision sévère. L’avocat de la partie civile l’a d’ailleurs lui-même reconnu. Mais cela ne me surprend pas vraiment. Du moins à l’aune d’autres condamnations intervenues dans des affaires aussi retentissantes que celles des Balkany ou de Jérôme Cahuzac. Ce qui continue de surprendre en revanche c’est, au-delà de la seule lourdeur de la condamnation, le traitement particulier dont semble tout de même avoir fait l’objet François Fillon dans le déclenchement et le traitement de cette affaire : révélations en feuilleton pour des faits assez anciens exactement au moment opportun pour compromettre sa candidature, saisine du fameux parquet national financier pour des faits qui n’en relevaient pas nécessairement, « recommandations » du parquet général à Eliane Houlette pour ouvrir une instruction (seule voie procédurale permettant la « mise en examen » de l’intéressé) alors que la faible complexité de l’affaire ne le justifiait probablement pas non plus et qu’une autre voie avait d’ailleurs semble-t-il été initialement privilégiée (sauf que cette dernière voie n’aurait sans doute pas suffit à éliminer politiquement celui qui avait si imprudemment raillé quelques mois plus tôt : « qui imagine un seul instant le général de gaulle mis en examen ? »). On pourrait continuer en évoquant les différences sensibles de calendrier et, semble-t-il d’importance accordées, aux affaires judiciaires ayant éclaboussé de si nombreux soutiens et alliés d’Emmanuel Macron. Toutes révélées d’ailleurs uniquement après l’élection présidentielle. On pourrait aussi rappeler que François et Pénélope Fillon paient seuls le prix fort pour une pratique certes choquante mais qui était jusqu’alors très largement répandue. Puisqu’à l’époque, on estimait grossièrement que près du tiers des parlementaires embauchaient ainsi les membres de leur famille pour bénéficier de cette réserve. Au regard de cette seule énumération, comment donc ne pas s’étonner qu’une frange de l’électorat puisse continuer à s’estimer avoir été volé politiquement en 2017 par toute cette affaire ?

Alors que de nombreux délinquants sont condamnés à des peines mineures, rarement appliquées, cette décision du tribunal peut-elle ébranler le sentiment du justice équitable ?

Ce qui choque légitimement d’une manière générale c’est le deux poids deux mesures. Ici, la lourdeur de cette peine, surtout pour un « primo délinquant », aurait bien sûr de quoi en inquiéter plus d’un. Elle tranche, il est vrai, avec l’image d’une justice souvent pleine de mansuétude envers de nombreux multirécidivistes et multiréitérants pour le plus grand désarroi, hélas, de leurs victimes. A l’inverse, il a longtemps été reproché à la justice financière de se cantonner à certains types de sanctions particulières. Les délinquants financiers ont en effet longtemps été préservés en France de l’âpreté de la prison. Une approche différente de celle qui prévaut dans d’autres pays étrangers tels que les USA ou le Japon comme on l’a encore vu ces derniers mois avec l’affaire Carlos Ghosn. Cette différence de traitement pouvait légitimement heurter car je le répète, ce qui choque le plus c’est le deux poids deux mesures. Mais ce qui est tout de même curieux, c’est le glissement qui semble être désormais en train de s’opérer. Un glissement vers un autre deux poids deux mesures mais… inversé. Celui qui pousse par exemple certaines personnes tenant des discours anti-carcéraux catégoriques à se réjouir néanmoins de ces condamnations à de la prison ferme dès lors qu’elles viennent sanctionner la commission d’infractions financières (on pourrait d’ailleurs décliner cette remarque avec le mouvement également à l’œuvre autours du droit pénal de l’environnement). C’est cet ensemble de disparités qui risque avant tout d’ébranler comme vous le dites le sentiment de justice équitable. Il faut donc s’essayer à retrouver urgemment un plus juste équilibre : Si François Fillon est coupable de ce dont on l’accuse, il mérite évidemment d’être jugé comme n’importe qui. Il ne mérite pas à cet égard d’être condamné plus lourdement qu’un autre. Mais il ne mérite certainement pas non plus d’être condamné moins lourdement.

Cette décision semble contenter une grande partie de l'opinion publique française, comme lors du procès Balkany. Comment l'expliquer ?

Je pense que cela peut tenir à plusieurs choses. D’abord à la satisfaction de voir que les puissants n’échappent pas à la justice. Que tôt ou tard, la justice finit toujours par passer. Ce qui est en soi un sentiment légitime. Mais ce qui n’en demeure pas moins empreint d’une certaine dose de naïveté. Du moins, dès lors que ceux qui l’éprouvent oublient dans le même temps un peu vite que les « puissants » du jour, c’est-à-dire ceux qui sont aujourd’hui du côté du pouvoir, semblent quant à eux toujours bénéficier superbement d’une toute autre mansuétude.

Cela peut tenir ensuite à la déception réelle qu’ont pu ressentir de nombreux citoyens dans un premier temps désireux de voter pour lui qui n’ont pas compris dans un second temps son refus de se retirer. Tous ceux qui lui imputent donc directement cette défaite là où la victoire de la droite leur semblait assurée après le quinquennat de François Hollande. Une déception muée depuis les vicissitudes du quinquennat Macron en véritable rancœur.

Cela peut tenir enfin au grand écart révélé par toute cette affaire entre deux images publiques antagonistes du même homme politique. D’une part, celle d’un homme sobre et intègre se pliant par devoir d’homme d’état à la nécessité de se faire élire sur un programme difficile et courageux. Et, d’autre part, l’image d’un homme vénal exigeant des autres des efforts et une rectitude si éloignée de celle qu’il s’imposait semble-t-il à lui-même et à ses proches. De quoi, surtout en des temps aussi incertains que les nôtres, éveiller l’appétit des critiques les plus féroces.