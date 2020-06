Ce nouveau leadership vert de la gauche qui ressemble à un mirage

Atlantico.fr : L'alliance de la gauche autour des thèmes écologiques est-elle seulement une alliance de circonstances ?

Virginie Martin : Les « thèmes » écologiques recoupent des réalités politiques bien divers. Il est donc nécessaire, selon moi, de ne pas confondre préoccupations environnementales et écologie politique. L’écologie politique a une visée systémique, elle est supposée s’intéresser aux causes pour offrir un point de vue collectif. L’écologie politique n’est pas l’environnementalisme ambiant. L’écologie telle que les gauches la prennent en charge, est une écologie qui ne se passe pas de questionnements sociétaux plus généraux et notamment ceux de l’émancipation ; les travaux de André Gorz sont très clairs sur le sujet.

L’écologie politique n’est donc pas compatible avec le libéralisme tel qu’il est en place aujourd’hui. En revanche, elle est largement compatible et même se co-construit avec la démocratie participative, l’éco-féminisme, le féminisme, les mouvements de lutte des classes, les mouvements anti-racistes etc. : l’écologie est la science des différences et des complémentarités, nous rappelle Jean Zin.

Donc, ces alliances, si elles sont aussi de circonstances, se retrouvent tout de même sur l’essentiel : une vraie pensée écologique, et non une sorte de « green washing » très à la mode.

De La France Insoumise au PS en passant par EELV. Quels sont les blocages idéologiques qui empêchent toute unité au sein de la gauche ?

L’écologie politique est fortement compatible avec les gauches, avec un logiciel de gauche on l’a vu. L’écologie politique est d’ailleurs plutôt pensée par la gauche.

Partant, les logiciels du PS, de Génération.s, de LFI, d’EELV devraient être traversés naturellement par cette écologie politique dans sa conception « pure et parfaite ». Dans cette version, l’écologie politique se doit de remettre en question le productivisme capitalisme / libéralisme économique.

Et c’est là que le bât blesse, et que, le PS par exemple, ne suit plus. Le PS s’est en effet converti à la rigueur en 1983, puis peu à peu au marché, jusqu’au choix fait par François Hollande de nommer Emmanuel Macron Ministre de l’économie et le très républicain-jacobin, Manuel Valls, premier ministre. Des symboles et surtout une politique qui accentueront encore les dissensions au sein du PS : certains devenant les frondeurs comme A. Montebourg ou B. Hamon, d’autres suivant la ligne Macron.

Au-delà du PS, reste le cas d’EELV. Ici encore une scission s’opère. On a pu la mesurer au travers de personnalités venant troubler le jeu politique en participant au gouvernement d’E. Philippe tel Pascal Canfin, ou Nicolas Hulot (et ce, malgré sa démission). Dans la même lignée on retrouve Yannick Jadot qui se dit régulièrement « macron compatible », ce qui est, on l’aura compris, un pied de nez à l’écologie politique.

Les blocages idéologiques se font donc principalement autour de la question philosophico-économique qui est de vouloir ou non « modérer ce que l’on nomme le progrès »

C’est ici que l’enjeu européen peut poser question : en effet, l’UE est souvent rejetée à gauche pour son libéralisme. C’est donc le libéralisme de l’UE qui est le plus souvent critiqué plus que l’idée de l’Europe elle-même et ce, quelles que soient les obsessions souverainistes actuelles.

Certains blocages peuvent aussi venir des électoraux de partis politiques ayant des propos forts sur la lutte des classes ou sur le libéralisme, tel LFI. Dans ces électoraux, certains thèmes comme l’éco-féminisme par exemple, gênent parfois des militants qui mettent la lutte des classes au dessus de toutes les luttes, et voient, dans les questions de genre ou de féminisme, des enjeux venant troubler l’essentiel.

Ici donc, le parti est challengé par sa base électorale qui veut faire de la classe sociale, la totalité de la lecture du monde.

L’écologie politique, elle, ne peut se passer d’une sorte d’approche intersectionnelle où race, genre et classe sont regardés en même temps.

Cette gauche peut-elle trouver un chemin d'union où est-elle définitivement irréconciliable ?

Une fois ces dissensions explicitées, le logiciel de l’écologie politique devrait / pourrait au contraire venir chapeauter une union à venir.

C’est selon moi à cette seule condition que les rapprochements seront possibles. Cela ne veut pas dire de donner forcément le leadership aux écologistes, non, mais le donner à l’écologie politique. Celle-ci regroupe tous les thèmes chers à la gauche / aux gauches : remise en cause de l’ultra libéralisme, Union Européenne nécessairement repensée (au regard du libéralisme), progrès mesuré, diversalités (selon de mot d’Edouard Glissant), démocratie locale et horizontale.

L’écologie politique est donc un chemin sérieux et crédible pour de possibles convergences partisanes ; restent bien sûr, les volontés, les ambitions personnelles, les batailles de leadership qui viennent souvent supplanter les socles politiques, même très bien construits.