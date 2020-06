La grande résignation : ces verrous idéologiques qui empêchent les élites de se saisir des problèmes (gérables) du pays

Atlantico.fr : Quels blocages idéologiques et politiques empêchent notre nation de gérer les problèmes endémiques de violence et d'insécurité ?

Yves Michaud : Je donnerais la première place aux blocages politiques. A partir du moment où depuis 2002, on articule l'élection principale, celle du Président de la République ,sur la peur de la menace frontiste, peu de positions modérées et nuancées sont possibles sur la violence, l'insécurité, l'immigration mais aussi sur beaucoup d'autres sujets: l’illettrisme, le décrochage scolaire, la sélection, les programmes éducatifs, l'identité nationale, les drogues, le maintien de l'ordre, la prison, la place de la religion,etc. Il est intéressant de constater que l'irruption des questions indigènes-raciales-ethniques bouscule en ce moment cette polarisation. Macron a essayé de les ignorer, comme il a essayé d'ignorer la question religieuse, et l'essentiel du clivage simpliste demeure. Il compte sur lui pour sa réélection.

Quant à la droite, elle est depuis longtemps complètement tétanisé par ce clivage et condamnée donc à s'émietter en tendances sans pouvoir adopter des positions claires, ou alors des équilibres improbables à la Sarkozy : d'un côté le Karcher, de l'autre l'ouverture à la société dite civile (qui n'existe pas).

Ensuite, évidemment, il y a les blocages idéologiques. Je ne suis pas certain qu'ils soient uniquement français, même si nous y mettons une touche bien de chez nous. Il y a une bien-pensance moralisatrice culpabilisée (et très hypocrite) mondiale qui veut que « tout le monde y soit beau, tout le monde y soit gentil ». J'ai publié, il y a déjà quatre ans, en 2016, Contre la bienveillance qui annonce la couleur et est plus que jamais d'actualité. Cette maladie moralisatrice entraîne des comportements d'aveuglement et d'euphémisation. On ne veut pas savoir et on ne veut pas nommer les choses par leur nom. Les gens veulent bien dénoncer la violence mais y comprendre quelque chose en voyant ses aspects très divers, ça jamais !

Je vois deux causes à cette maladie: la culpabilité de gens riches et heureux qui se croient seuls au monde – par rapport au tiers ou quart monde – et, plus gravement, le délitement des engagements républicains : on ne veut surtout plus avoir affaire à des citoyens mais à des catégories de gens qui souffrent, sont victimes et émettent des plaintes. Il n'y a plus de République mais un guichet pour assistés.

D'où viennent ces blocages ? Quels risques présentent-ils pour notre démocratie ?

Yves Michaud : Notre classe politique, qui est en fait une oligarchie politico-administrative, une power elite au sens de C. Wright Mills, est très ignorante en raison de sa formation généraliste et rhétorique en préparation à l'Ena (à l'Ena, pendant la scolarité, on n'apprend de toute façon rien, on se fait du réseau) et parce qu'elle n'a pas le temps de lire ni de réfléchir. Elle cumule les mandats, passe son temps à parler dans les médias et se repose sur des « conseillers » qui ne savent rien de plus qu'elle et lui communiquent des « notes » ineptes. Il est significatif que deux de nos prétendus « meilleurs esprits politiques », Juppé à droite et Fabius à gauche, aient adopté sur la question syrienne la même position idiote anti-Assad et pro-printemps arabes en démontrant ainsi leur parfaite ignorance de ce qui faisait autrefois le cœur des concours de recrutement du Quai d'Orsay : la Question d'Orient, qui se pose au moins depuis la guerre russo-turque de 1768-1774...

Alors ces gens se renseignent dans les dîners en ville, reçoivent des visiteurs du soir et... n'en savent pas plus. J'ai été sidéré, en tant que concepteur de l'Université de tous les savoirs, du choix par Macron et ses conseillers des membres de leur prétendu « Conseil Scientifique » qui sont de modestes scientifique bureaucrates ou des personnes du passé. C'est qu'il n'y a parmi nos politiques et leurs conseillers personne qui connaisse bien le milieu scientifique actuel.

Quant aux risques pour notre démocratie, ils sont déjà là : c'est non pas la fracture sociale mais les fractures sociales – une société qui se fissure de tous les côtés. Heureusement quand arrivent des drames comme celui du Covid, ça resserre un peu les rangs mais à quel prix et pour combien de temps ?

Quels blocages idéologiques et économiques empêchent notre nation de gérer les problèmes endémiques de violence et d’insécurité ?

Michel Ruimy : L’actuelle situation de la France est, pour le moins, inquiétante, car elle doit faire face, non pas à quelques problèmes, mais à une pluralité de crises : insécurité physique et matérielle (depuis les incivilités jusqu’à la plus violente des criminalités), insécurité économique et sociale (chômage de masse, retraites incertaines…), insécurité culturelle (multiculturalisme dû à une immigration non assimilée, déracinement en raison de la mondialisation…). L’aggravation possible de chacune de ces crises est naturellement anxiogène.

Par ailleurs, le débat sur l’insécurité est toujours porté par des acteurs politiques qui pensent y trouver un intérêt électoral, sur le plan national ou local. Ce sont d’abord des partis politiques, mais parfois aussi des groupes de pression qui peuvent chercher à dramatiser les problèmes pour promouvoir leur « cause ». Ainsi, le Rassemblement National a publié son « livre blanc », dédié à la lutte contre l’insécurité, qui est un élément phare de son programme pour 2022 et qui s’inscrit, sans surprise, dans sa rhétorique politique, partagée également avec la Droite depuis les années 1970. De même, de nombreux candidats aux élections municipales agitent la menace d’une insécurité grandissante pour mieux se poser en remparts, à coups d’augmentations des effectifs, de l’armement des polices municipales et des caméras de vidéosurveillance.

Or, ces discours fonctionnent, en partie, grâce à l’ignorance de la réalité des phénomènes de délinquance et de leurs évolutions. La prétendue hausse continue de l’insécurité relève davantage du fantasme que de la réalité. C’est la dénonciation des problèmes qui croît sans cesse, et non leur fréquence. La vie quotidienne est, en réalité, faite d’agressivité verbale, de petits harcèlements, de petites dégradations, de petits vols et non de meurtres, de viols ou de vols avec violence. Face à ces infractions du quotidien, souvent répétitives, de nombreux citoyens demeurent mécontents car ils ne trouvent généralement pas ou peu de réponse de la part des services publics de sécurité et de justice. De fait, le surarmement technique et juridique auquel procèdent les élus nationaux et locaux apparaît décalé par rapport à ce quotidien. En d’autres termes, ceci revient un peu à vouloir « écraser une mouche avec un marteau-pilon ».

L’incapacité des politiques à appréhender la réalité de l’interaction des crises procède essentiellement de leur idéologie matérialiste : ils réduisent les dysfonctionnements de la société à un trouble dans le domaine de l’avoir. Ils ne parviennent pas à identifier la nature profonde des enjeux, à déterminer le dénominateur commun de toutes les frictions. Ils ne saisissent pas qu’il y a, à leur racine, une crise de l’être : le corps social français vit une étape périlleuse et décisive dans son existence.

D’où viennent ces blocages ? Des solutions de déblocage existent-elles ?

Michel Ruimy : Le débat sur l’insécurité n’est pas une spécificité de notre époque. Depuis le début du XXème siècle, trois périodes ont vu ce thème dominer le débat public, avec, à chaque fois, des figures de dangerosité associées. Durant les années 1905-1910, la figure des « apaches » a cristallisé les peurs et a incarné cette dangerosité supposée. Au tournant des années 1950-1960, ce fut celle des « blousons noirs ». Et, depuis le début des années 1990, c’est celle des « jeunes des cités ». À chacun de ces trois moments, le débat sur l’insécurité s’est installé par la conjonction de trois éléments : l’existence d’une délinquance, l’instrumentalisation politique de ces phénomènes et leur mise en scène médiatique soit par le biais des faits divers soudainement transformés en faits de société, soit en offrant une caisse de résonnance permanente aux effets d’annonces politiques relayés sans distance d’analyse.

Aujourd’hui, deux facteurs peuvent expliquer la force inhabituelle de l’exaspération. Tout d’abord, la paupérisation économique, le déclassement social… de catégories socioprofessionnelles jusqu’ici distinctes (ouvriers, agriculteurs, employés et artisans) rendent celles-ci solidaires. Ensuite, l’affaiblissement des partis politiques et des groupes d’influence (Églises, syndicats) : la contestation qui gronde n’est pas canalisée, comme jadis, par des corps intermédiaires susceptibles de la brider par stratégie ou par idéologie. Aussi, la « docilité politique » de la population s’efface-t-elle progressivement devant la conviction que sa situation et surtout celle de ses enfants ne peuvent qu’empirer. Ceux qui perdent l’espoir d’une ascension sociale sont naturellement plus enclins que les autres à basculer dans la radicalisation politique.

Il est vain de chercher une solution unique, une panacée : il faut ralentir ces processus de retour à des situations régressives et inhumaines en réduisant les inégalités sociales et économiques qui favorisent les peurs, en luttant lutter contre le racisme et les discriminations, en développant les structures locales de régulation collective… Pour atteindre ces objectifs, nous devons apprendre à vivre ensemble, à réunir et réconcilier ceux qui ne se rencontrent plus. Or, aujourd’hui, apprendre à vivre ensemble signifie apprendre à coopérer dans le conflit car celui-ci est devenu inévitable dans nos sociétés : proximité de personnes dont les normes sont différentes, remise en cause nécessaire de l’autorité sous sa forme traditionnelle, peu adaptée au traitement de la complexité, surabondance des informations et des propagandes… Une nouvelle forme d’éducation civique doit nous permettre de répondre aux défis d’un monde menacé par toutes les sortes de totalitarismes.

La police de proximité serait une solution, mais elle se heurte, en France, à un blocage de type idéologique qui a d’abord affecté les forces de l’Etat (police et gendarmerie nationales) et qui affecte désormais aussi les polices municipales dont la hausse continue des effectifs va de pair avec une volonté d’imiter les forces nationales et donc de délaisser, à leur tour, le traitement des petits problèmes du quotidien. C’est pourtant là que devrait se situer le débat le plus opportun à l’échelle municipale.

Enfin, une meilleure situation économique et sécuritaire sont les deux choses que la population demande aujourd’hui à un président de la République. Quand l’économie se porte bien et que la sécurité est assurée, tout va pour le mieux. Or, la situation d'Emmanuel Macron vis à vis de cette dernière n’est pas au beau fixe. Il n’a personne autour de lui qui incarne l’autorité au moment où les Français veulent de l’ordre. L’autorité de l’État a été fragilisée ces derniers mois et les événements ont laissé s’installer l’idée qu’on pouvait obtenir des choses par la violence.