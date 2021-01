Madonna se déplace dans le monde entier indifférente aux restrictions de voyage dues à la pandémie

Madonna aurait visité cinq pays en seulement trois semaines, totalisant 11 707 miles aériens, malgré les interdictions de voyager, ou les contraintes dues Covid selon le Daily Mail

La reine de la pop aurait volé de Los Angeles à Londres puis au Malawi, via une escale en Egypte, et au Kenya en Afrique de l'Est dans le cadre d'un somptueux voyage hivernal. Lorsque Madonna est arrivée à Londres en décembre, l'auto-isolement obligatoire de 10 jours pour les arrivées depuis les USA était en vigueur. Mais certains voyageurs VIP sont exemptés de quara,taine au Royaume Uni. Il semble de plus que Madonna aie voyagé en jet privé.

La chanteuse, âgée de 62 ans, était accompagnée de ses quatre enfants adoptés (David Banda, 15 ans, Mercy James, 14 ans, et les jumelles Estere et Stella, toutes deux âgées de 8 ans) de son petit ami, et de la danseuse américaine Ahlamalik Williams, 26 ans.