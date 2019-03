Zinédine Zidane serait l’entraîneur de foot le mieux payé du monde

Le 11 mars, neuf mois après sa démission surprise, Zinédine Zidane est revenu au Real Madrid. Le président merengue Florentino Pérez a en effet décidé de se séparer de l'entraîneur Santiago Solari, discrédité par ses résultats médiocres. "On vient de me demander : 'Est-ce que tu ne prends pas un risque ?'. Mais si on regardait ça, je ne serais pas revenu. Il n'y a pas que le fait de revenir, je suis animé par autre chose, c'est un deuxième projet pour moi, pour le club", a confié en conférence de presse l'icône du football français, âgé de 46 ans. Et d'ajouter : "Je vais relever le défi, parce que j'en ai envie profondément, j'ai envie de nouveau entraîner. Je pense à ce que mon coeur m'a dit : tu t'es bien reposé".

Celui qui s'apprête à ramener le grand Real sur la voie du succès a signé un contrat jusqu'à 2022. Selon de nombreux médias, Zinédine Zidane serait désormais le coach le mieux payé du foot. Avant son départ en mai dernier, son salaire approchait les 17 millions d’euros par an. Désormais, il serait payé 25 millions.