Rétrocession des salaires d’assistant parlementaire : comment François Fillon a réglé le problème de la retraite des baby-boomers

Je trouve que l’on passe un peu trop vite sur les implications pratiques et non-partisanes des différentes affaires Fillon. Cette idée de demander aux enfants de rembourser leurs parents des frais engagés à leur profit depuis la naissance, par exemple, sonne en effet comme une réponse originale au problème des retraites des baby-boomers, dont on ne sait plus vraiment comment elles seront financées.

Couplée au dispositif dit du "versement costume", qui permet de s’habiller dignement sans aucun recours à des fonds publics, cette mesure est d’ailleurs encore plus décoiffante que le revenu universel prôné par Benoît Hamon.

Bon, en réalité, pour original qu’il soit, le concept du remboursement trans-générationnel n’est pas totalement inédit puisqu’il trouve sa source dans Alberto Express, un film de 1990 racontant l’histoire d’une famille italienne dont la tradition est, pour un père, de convoquer son fils au moment de la puberté pour lui présenter la facture (nourriture, logement, coupes de cheveux, argent de poche, etc.).

En cas de défaut de paiement à la grecque, le fiston court le risque de voir la naissance de son propre premier rejeton gravement perturbée par une malédiction ancestrale.

L’Alberto du film ayant – on s’en serait douté – négligé cette tradition, il devra se débrouiller pour régler sa dette au moment où sa femme se retrouve en difficulté sur la table d’accouchement – sévère mais juste conséquence de son ingratitude...

Moi-même, je me suis amusé à calculer ce que me devaient mes propres gosses, dont le financement de l’existence et de l’éducation m’ont déjà coûté un bras et une jambe. Je ne vais pas vous donner le détail puisque, n’étant candidat à aucun poste électif, la loi ne m’y oblige pas, mais disons que ça me permettrait au moins d’investir dans une belle maison de maître dans la Sarthe et de me lancer dans la compétition automobile amateur si le coeur m’en disait (ce qui n’est pas le cas, parce que je suis plutôt Bretagne et vélo).

Ma future pension serait également prise en charge, et je n’aurais plus aucun souci pour l’avenir, ce qui est tout de même ce à quoi aspirent la majorité de nos séniors.